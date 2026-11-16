Α1 Γυναικών: Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ – Αποτελέσματα, βαθμολογία και πρόγραμμα

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Στην κορυφή της Α1 Χάντμπολ Γυναικών παραμένει ο ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση τριών αναμετρήσεων της 7ης αγωνιστικής. Εκκρεμούν δύο παιχνίδια, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται στις 18 Νοεμβρίου και τη Νέα Ιωνία στις 28 του μήνα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αήττητη πορεία του στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, διατηρώντας την πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά τη νίκη του με 34-22 απέναντι στο Καματερό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Ο Δικέφαλος έφτασε τους 13 βαθμούς σε επτά αναμετρήσεις, έχοντας έξι νίκες και μία ισοπαλία, ενώ ακολουθεί η Νέα Ιωνία με 12 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η ΑΕΣΧ Πυλαίας επικράτησε εκτός έδρας του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων με 31-23, ενώ η ΑΕΠ Πανόραμα πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Αθηναϊκού με 32-27.

Η αγωνιστική παραμένει ανολοκλήρωτη, καθώς η αναμέτρηση της Αναγέννησης Άρτας με την ΑΕΚ έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου, ενώ το παιχνίδι του ΑΟ Προσοτσάνης με τη Νέα Ιωνία θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου.

Στην επόμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΣΧ Πυλαίας, ενώ η Νέα Ιωνία υποδέχεται τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ ΠΑΟΚ - ΓΑΣ Καματερού 34-22 Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων - ΑΕΣΧ Πυλαίας 23-31 Αθηναϊκός ΑΣΒ - ΑΕΠ Πανόραμα 27-32 Αναγέννηση Άρτας - ΑΕΚ 18/11 ΑΟ Προσοτσάνης - ΟΦΝ Ιωνίας 28/11

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 ΠΑΟΚ 7 13 2 ΟΦΝ Ιωνίας 6 12 3 ΑΕΚ 6 9 4 ΑΕΠ Πανόραμα 7 8 5 Αναγέννηση Άρτας 6 7 6 ΓΑΣ Καματερού 7 7 7 Αθηναϊκός ΑΣΒ 7 4 8 ΑΕΣΧ Πυλαίας 7 4 9 ΑΟ Προσοτσάνης 6 2 10 Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 7 0

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου