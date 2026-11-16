Από την Καρδίτσα, στις «100άρες» στους «αιωνίους» και με μπάσκετ που γουστ-Άρη

Πώς η ήττα της πρεμιέρας στην Stoiximan GBL έγινε το «καύσιμο» για την εκτόξευση του Άρη; Ο Πάρης Τρικαλιώτης αναλύει το 12-2 των κιτρινόμαυρων, τις «100άρες» στους «αιωνίους» και τη «μαύρη τρύπα» του Παλέ.

Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό που μια ήττα λειτουργεί ως η καλύτερη αφετηρία. Στις 3 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, ο Άρης έφευγε με σκυμμένο το κεφάλι από την Καρδίτσα (74-68), έχοντας υποπέσει σε 21 λάθη και με τον Βασίλη Σπανούλη να μιλάει έξω από τα δόντια για «χάος», κακή νοοτροπία και έλλειψη αντοχής στην πίεση. Ενάμιση μήνα αργότερα, η εικόνα αυτή μοιάζει με μακρινή ανάμνηση. Οι «κιτρινόμαυροι» όχι μόνο γύρισαν τον διακόπτη, αλλά πλέον παίζουν μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.

Το κοντέρ γράφει πλέον 12 νίκες σε 14 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά την Καρδίτσα, ο Άρης μετράει ρεκόρ 11-1 σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας χάσει μόνο από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, σε ένα ματς ειδικών συνθηκών, όπου δεν έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο ο τραυματίας και πρώτος σκόρερ της ομάδας, Μόργκαν, ο Τολιόπουλος ήταν εκτός δωδεκάδας επίσης λόγω τραυματισμού και ο Ντιμιτρίεβιτς αποβλήθηκε «ετσιθελικά» στο 25’ από τους διαιτητές.

Οι «100άρες» και η απόλυτη παραδοχή των «αιωνίων»

Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν είναι οι αριθμοί, αλλά το εκκωφαντικό αποτύπωμα που αφήνει η ομάδα του Σπανούλη στο παρκέ. Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, ο Άρης έριξε ισάριθμες «100άρες» στους «αιωνίους», που διαθέτουν τα κορυφαία μπάτζετ της Euroleague και έχουν χτιστεί για να κατακτήσουν την κορυφή της Ευρώπης. Μετά το 101-91 επί του Παναθηναϊκού (1/11), ήρθε το ισοπεδωτικό 100-78 απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακό.

Δύο νίκες πεντακάθαρες, με την κυριαρχία του Άρη στα ματς αυτά να είναι απόλυτη και αδιαμφισβήτητη. Ακόμη και οι ίδιοι οι άνθρωποι των «ερυθρολεύκων», δια στόματος Χρήστου Παππά μετά την αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα, παραδέχτηκαν την ανωτερότητα των γηπεδούχων. Κάτι που είχε κάνει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την ήττα της ομάδας του στο κατάμεστο Παλέ.

Απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Βασίλης Σπανούλης είδε το πλάνο του να εκτελείται στην εντέλεια. Και ξανά ο Άρης ανάγκασε αντίπαλό του να έχει αρνητικό πρόσημο στην αναλογία λαθών (19) και ασίστ (13). Κάτι που αποτελεί φιλοσοφία πλέον των κιτρινόμαυρων και το έχουν πετύχει φέτος σε 8 από τα 14 παιχνίδια τους.

Με ένα rotation ουσιαστικά οκτώ παικτών που αγωνίστηκαν από 16 (Τολιόπουλος) έως 33 λεπτά (Ρόμπινσον-Ερλ), ο Άρης «έπνιξε» τον αντίπαλο. Οι Μήτρου-Λονγκ, Μοκόκα και Κεμ Μπιρτς αποτέλεσαν αμυντικούς στυλοβάτες, με τον Καναδό σέντερ να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση (14π., 3ρ., 1κλ., 1κοψ.). Την ίδια στιγμή, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, στα 7 λεπτά που πάτησε παρκέ (4π., 5ρ.), χάλασε το μυαλό των αντιπάλων και έδωσε το σύνθημα στην εξέδρα.

Στην επίθεση, η μπάλα κυκλοφορούσε με ταχύτητα και λογική. Ο Ντιμιτρίεβιτς (19π., 6ασ.) ήταν ο απόλυτος μαέστρος, ο Μόργκαν πρόσθεσε άλλη μια 20άρα (21π.), ενώ Λιντέλ και Ρόμπινσον-Ερλ λειτούργησαν ξανά ως υπερπολύτιμα «πολυεργαλεία».

Η «μαύρη τρύπα» του Παλέ στα… καλύτερά της

Όλη αυτή η αγωνιστική έκρηξη έχει ως σημείο αναφοράς το Αλεξάνδρειο. Με 8/8 sold out σε πρωτάθλημα και Eurocup, το Παλέ έχει μετατραπεί σε μια «μαύρη τρύπα» για κάθε φιλοξενούμενο. Η ενέργεια που εκπέμπει ο κόσμος των «κιτρινόμαυρων» μεταφέρεται αυτούσια στο παρκέ, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα που δύσκολα συναντάς αλλού στην Ευρώπη.

Ο Άρης παραμένει μια ανάσα από την κορυφή τόσο στην ελληνική λίγκα όσο και στον Α’ όμιλο του Eurocup. Το σκληρό μάθημα της Καρδίτσας έγινε καύσιμο και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δείχνει πως δεν ονειροβατεί, αλλά έχει χτιστεί με μπασκετική λογική για να πρωταγωνιστήσει. Και μέχρι στιγμής το αποδεικνύει, παίζοντας και το μπάσκετ που… γουστ-Άρη!