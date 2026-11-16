Χάος σε τελικό γυναικών στη Βραζιλία: Γροθιές, κλωτσιές και εκατέρωθεν μηνύσεις (vid)

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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στον τελικό του πρωταθλήματος Κ20 γυναικών στο Σάο Πάολο, με ποδοσφαιρίστριες να πιάνονται στα χέρια, τον αγώνα να διακόπτεται για έξι λεπτά και τις δύο ομάδες να προαναγγέλλουν νομικές ενέργειες

Επεισοδιακή τροπή πήρε ο τελικός του πρωταθλήματος γυναικών Κ20 στη Βραζιλία, ανάμεσα στη Φεροβιάρια και την Κορίνθιανς, με όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο να επισκιάζουν την κατάκτηση του τίτλου.

Όλα ξεκίνησαν στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η Μίγκα της Φεροβιάρια κέρδισε φάουλ από την Γκάμπι Ζόρντι. Η πρώτη αντέδρασε με μία κλωτσιά προς την αντίπαλό της, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι δύο ποδοσφαιρίστριες ήρθαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλωτσιές, ενώ σύντομα στη σύρραξη ενεπλάκησαν και άλλες παίκτριες των δύο ομάδων. Μάλιστα, η Μίγκα φέρεται να χτύπησε με γροθιά ακόμη μία ποδοσφαιρίστρια της Κορίνθιανς, προκαλώντας μεγαλύτερη ένταση.

Το περιστατικό οδήγησε σε εξάλεπτη διακοπή, με τη διαιτητή να αποβάλλει τη Μίγκα, την προπονήτρια της Κορίνθιανς, Τζούλια Πασέρο, καθώς και την Έμι.

Παρά τα όσα προηγήθηκαν, η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά, με τη Φεροβιάρια να επικρατεί με 2-0 και να κατακτά το πρωτάθλημα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Η Κορίνθιανς προσφεύγει στη δικαιοσύνη

Η ένταση, πάντως, δεν περιορίστηκε εντός των τεσσάρων γραμμών, καθώς ακολούθησε ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των δύο συλλόγων.

Η Κορίνθιανς καταδίκασε απερίφραστα τη συμπεριφορά της Μίγκα, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές ηλικίες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση και να απευθυνθεί επισήμως στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Σάο Πάολο, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

«Η Κορίνθιανς θεωρεί απαράδεκτη κάθε εκδήλωση βίας στον αθλητικό χώρο και επαναλαμβάνει ότι τέτοιες συμπεριφορές αντιβαίνουν στις αρχές του σεβασμού, της πειθαρχίας και του αθλητικού πνεύματος», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της.

Η απάντηση της Φεροβιάρια και οι καταγγελίες για την προπονήτρια

Από την πλευρά της, η Φεροβιάρια δεν επιχείρησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της ποδοσφαιρίστριάς της, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι η Μίγκα θα αντιμετωπίσει εσωτερικές πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ θα της παρασχεθεί ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Ωστόσο, η Φεροβιάρια έστρεψε τα βέλη της και προς την προπονήτρια της Κορίνθιανς, καταγγέλλοντας ότι αντί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης, κινήθηκε επιθετικά εναντίον της νεαρής ποδοσφαιρίστριάς της.

«Πρόκειται για μια ενήλικη επαγγελματία, η οποία κατέχει θέση ευθύνης και αποτελεί πρότυπο για τις νεαρές παίκτριες. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι απολύτως απαράδεκτη», υπογράμμισε, προαναγγέλλοντας με τη σειρά της νομικές ενέργειες.

Στην ίδια ανακοίνωση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των νεαρών αθλητριών, αλλά και στις προκαταλήψεις και τον σεξισμό που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όσες ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πέρασε σε δεύτερη μοίρα η αγωνιστική επιτυχία της Φεροβιάρια, η οποία ολοκλήρωσε αήττητη τη διοργάνωση, με απολογισμό 15 νίκες και μία ισοπαλία, πανηγυρίζοντας τον τρίτο διαδοχικό τίτλο της.