Women's Football League: Σταθερά στην κορυφή ο ΠΑΟΚ – Αποτελέσματα, βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική

Με τον ΠΑΟΚ να παραμένει στην κορυφή ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Women's Football League, με τον Δικέφαλο να επικρατεί του Παναθηναϊκού με 3-1 και να φτάνει τους 21 βαθμούς, έχοντας επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης με 18 βαθμούς, μετά την εκτός έδρας νίκη του με 4-0 επί της ΡΕΑ, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16 βαθμούς, έχοντας επικρατήσει με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου.
Ευρεία νίκη σημείωσε και ο Βόλος ΝΠΣ, που πέρασε με 4-0 από την έδρα της Κηφισιάς, ενώ η Αγία Παρασκευή επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργος με 2-1. Τέλος, οι Σειρήνες Γρεβενών πήραν τη νίκη με 1-0 απέναντι στον ΟΦΗ.
Η προσοχή στρέφεται πλέον στην 8η αγωνιστική, με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
|
Αναμέτρηση
|
Σκορ
|
Σειρήνες Γρεβενών - ΟΦΗ
|
1-0
|
ΡΕΑ - Αστέρας Τρίπολης
|
0-4
|
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
|
3-1
|
Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ
|
0-4
|
ΠΑΣ Πύργος - Αγία Παρασκευή
|
1-2
|
Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ
|
0-2
Η βαθμολογία
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Αγ.
|
Βαθ.
|
1
|
ΠΑΟΚ
|
7
|
21
|
2
|
Αστέρας Τρίπολης
|
6
|
18
|
3
|
ΑΕΚ
|
7
|
16
|
4
|
Παναθηναϊκός
|
6
|
15
|
5
|
Βόλος ΝΠΣ
|
7
|
11
|
6
|
Αγία Παρασκευή
|
7
|
10
|
7
|
ΡΕΑ
|
6
|
7
|
8
|
Σειρήνες Γρεβενών
|
7
|
7
|
9
|
Κηφισιά
|
7
|
5
|
10
|
ΠΑΣ Πύργος
|
6
|
3
|
11
|
ΟΦΗ
|
7
|
1
|
12
|
Οδυσσέας Μοσχάτου
|
7
|
-2
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
|
Ώρα
|
Αναμέτρηση
|
13:00
|
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
|
15:00
|
Κηφισιά - Σειρήνες Γρεβενών
|
15:00
|
ΟΦΗ - ΡΕΑ
|
15:00
|
Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΣ Πύργος
|
15:00
|
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
|
15:00
|
Αγία Παρασκευή - Οδυσσέας Μοσχάτου