Women's Football League: Σταθερά στην κορυφή ο ΠΑΟΚ – Αποτελέσματα, βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Women's Football League, επικρατώντας με 3-1 του Παναθηναϊκού και διατηρώντας το απόλυτο των νικών μετά από επτά αγωνιστικές. Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Με τον ΠΑΟΚ να παραμένει στην κορυφή ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Women's Football League, με τον Δικέφαλο να επικρατεί του Παναθηναϊκού με 3-1 και να φτάνει τους 21 βαθμούς, έχοντας επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης με 18 βαθμούς, μετά την εκτός έδρας νίκη του με 4-0 επί της ΡΕΑ, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16 βαθμούς, έχοντας επικρατήσει με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου.

Ευρεία νίκη σημείωσε και ο Βόλος ΝΠΣ, που πέρασε με 4-0 από την έδρα της Κηφισιάς, ενώ η Αγία Παρασκευή επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργος με 2-1. Τέλος, οι Σειρήνες Γρεβενών πήραν τη νίκη με 1-0 απέναντι στον ΟΦΗ.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην 8η αγωνιστική, με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ Σειρήνες Γρεβενών - ΟΦΗ 1-0 ΡΕΑ - Αστέρας Τρίπολης 0-4 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-1 Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ 0-4 ΠΑΣ Πύργος - Αγία Παρασκευή 1-2 Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ 0-2

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 ΠΑΟΚ 7 21 2 Αστέρας Τρίπολης 6 18 3 ΑΕΚ 7 16 4 Παναθηναϊκός 6 15 5 Βόλος ΝΠΣ 7 11 6 Αγία Παρασκευή 7 10 7 ΡΕΑ 6 7 8 Σειρήνες Γρεβενών 7 7 9 Κηφισιά 7 5 10 ΠΑΣ Πύργος 6 3 11 ΟΦΗ 7 1 12 Οδυσσέας Μοσχάτου 7 -2

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Κυριακή 22 Νοεμβρίου