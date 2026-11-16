Ύβρεις σε διαιτητές, αποφυγή χειραψίας και συγχαρητηρίων στον Σπανούλη: Μια ακόμα μέρα του Μπαρτζώκα στη δουλειά…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε κάθε γήπεδο επικαλείται το πρόβλημα παιδείας στην Ελλάδα. Ήρθε η στιγμή για αυτοκριτική, επειδή η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο… Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Σε κάθε γήπεδο δίνει το δικό του σόου. Είτε είναι στην Euroleague είτε στην Ελλάδα. Δεν… σηκώνει μύγα στο σπαθί του όταν ακούει συνθήματα εναντίον του, δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη όταν ο ίδιος με χυδαίο τρόπο βρίζει αντιπάλους, γυναίκες, ανεβαίνει σε κάγκελα, μιλά για «αγράμματους».

Στο Αλεξάνδρειο είδαμε ακόμη ένα σόου του Γιώργου Μπαρτζώκα. Το οποίο στράφηκε εναντίον των διαιτητών, αλλά το υπόβαθρο είναι διαφορετικό. Έχει να κάνει και με το ποιος ήταν στον απέναντι πάγκο. Ο ένας που θεωρεί «απειλή» για τη θέση του. Αυτός ο ένας που ως πρόσωπο τον ξεπερνά στη συνείδηση των Ολυμπιακών. Το παιχνίδι είχε κριθεί.

Ήθελε 5:49 για να ολοκληρωθεί και το σκορ ήταν 84-66. Η διαφορά στους 18, περίπτωση επιστροφής δεν υπήρχε. Ειδικά με την εικόνα του αγώνα. Ο Μπαρτζώκας ασταμάτητα μιλάει έντονα στον διαιτητή που ήταν κάτω από την μπασκέτα. Ώσπου αυτός τον τιμώρησε με τεχνική ποινή. Δεύτερη. Γίνονται κι αυτά στη μετά Λιόλιου εποχή. «Τι νούμερα είστε» φαίνεται να λέει στους διαιτητές που έκαναν το αυτονόητο. Ήθος… Αποβολή.

Χωρίς αυτή τη φορά να του φταίει η ατμόσφαιρα, χωρίς να είναι ο «αγράμματος» κόσμος το πρόβλημα ή ένας… Παναθηναϊκός που τον στοχοποίησεσε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτά που ανέφερε ως δικαιολογία κάθε φορά που διέλυε τα όρια και δεν τα ξεπερνούσε απλά. Έφυγε λοιπόν. Πήγε στα αποδυτήρια. Δεν έκανε δηλώσεις ούτε στο flash interview ούτε στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως συμβαίνει με τους προπονητές που αποβάλλονται. Δεν ήταν αυτός που θα είχε το… καθήκον να δώσει το χέρι του στον Βασίλη Σπανούλη και να τον συγχαρεί που συνέτριψε την ομάδα του. Όταν ο Εργκίν Αταμάν δεχόταν δύο τεχνικές ποινές, παράλληλα του γινόταν έντονη κριτική για το γεγονός πως δεν μένει μαζί με την ομάδα του στην ήττα. Γλιτώνοντας και την υποχρέωση των δηλώσεων.

Τώρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε ακριβώς το ίδιο. Εν αναμονή της σκληρής κριτικής στον κόουτς του Ολυμπιακού. Ειδικά τώρα που απέναντι ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Ένα πρόσωπο με τη δική του ιστορία στον Ολυμπιακό. Αυτόν απέφυγε να χαιρετήσει ο Μπαρτζώκας, βρίζοντας τους διαιτητές όπως φάνηκε και στη ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Αυτός που δεν είναι αγράμματος. Αυτός που έχει παιδεία. Αυτός που τελείωσε τον Βασίλη Σπανούλη από τον Ολυμπιακό, με δηλώσεις για το πόσο θα συνεχίσει να παίζει αν συνεχίσει η πανδημία, αλλά και για το πόσο «βάρος» γίνονται οι μεγάλοι παίκτες όταν περνούν τα χρόνια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε αγώνα που είχε κριθεί, δεν έμεινε να μιλήσει. Δεν έμεινε να συγχαρεί. Δεν έμεινε για τη χειραψία. Έβρισε και έφυγε. Αποφεύγοντας ακόμη και τις δηλώσεις. Με τους Ολυμπιακούς να περιμένουν απ’ αυτόν να μάθουν τι γίνεται με τον Κόντσαρ, τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ. Πέρα από τις εξηγήσεις ενός αγωνιστικού διασυρμού. «Δίνουμε το χέρι μας στις ήττες» Ατάκα Μπαρτζώκα την οποία αθετεί ο Μπαρτζώκας για ακόμη μια φορά.

Αλλά ναι, ο Μπαρτζώκας στοχοποιείται όταν καταγράφει κάποιος την πραγματικότητα. Μια… πραγματική πραγματικότητα που καλό είναι πλέον να συνηθίσει πρώτος ο ίδιος.

Η ασυλία του από τους Έλληνες διαιτητές τελείωσε. Τώρα του έμεινε μόνο η μιντιακή…