Δεν έκρυψε την απογοήτευσή του ο Μοντέρο μετά την ήττα από τον Άρη (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του, με αφορμή την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη.

Η ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη με 100-78 δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος παρακολουθεί τις υποχρεώσεις της ομάδας του χωρίς να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ο Δομινικανός γκαρντ, εμφανώς απογοητευμένος από την απουσία του, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την κατάσταση που βιώνει.

«Πραγματικά, ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο απογοητευτικό θα ήταν να μην μπορώ να βοηθήσω και να εξελιχθώ μαζί με την ομάδα σου, σε μια σεζόν που φαίνεται πως θα είναι γεμάτη μεγάλες προκλήσεις. Όλα θα πάνε καλά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μοντέρο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια.