Το «πανόραμα» της Handball Premier: Νίκες για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, υποδέχεται τον Διομήδη ο ΠΑΟΚ

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Με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Διομήδη Άργους, σήμερα (16/11, 17:00), ολοκληρώνεται η 8η αγωνιστική της Handball Premier. Στην κορυφή παραμένει ο Ολυμπιακός, ενώ εκκρεμεί και το παιχνίδι του Δικεφάλου με τον Ιωνικό

Συνέχεια στη δράση της Handball Premier δίνεται σήμερα (16/11), με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Διομήδη Άργους στις 17:00, στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας με οκτώ βαθμούς σε έξι παιχνίδια, έχοντας δύο αναμετρήσεις λιγότερες από τις περισσότερες ομάδες του πρωταθλήματος, καθώς εκκρεμεί και το παιχνίδι με τον Ιωνικό.

Από τα αποτελέσματα της αγωνιστικής ξεχώρισε η ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί του Ζαφειράκη Νάουσας με 37-22, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το απόλυτο των νικών και να παραμένουν στην κορυφή με 16 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14 βαθμούς, μετά την εκτός έδρας επικράτησή της επί του Άρη Νίκαιας με 38-26. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ιωνικός νίκησε τη ΧΑΝΘ με 34-20, ενώ ο ΓΣ Δράμας επικράτησε του Αθηναϊκού με 41-33. Ισόπαλοι με 31-31 αναδείχθηκαν ΑΣΕ Δούκα και ΓΑΣ Κιλκίς.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ ΑΣΕ Δούκα - ΓΑΣ Κιλκίς 31-31 Ζαφειράκης Νάουσας - Ολυμπιακός 22-37 ΓΣ Δράμας - Αθηναϊκός 41-33 ΠΑΟΚ - Διομήδης Άργους 16/11, 17:00 ΧΑΝΘ - Ιωνικός 20-34 Άρης Νίκαιας - ΑΕΚ 26-38

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 Ολυμπιακός 8 16 2 ΑΕΚ 8 14 3 Ιωνικός 7 10 4 Διομήδης Άργους 7 10 5 ΓΣ Δράμας 1986 8 9 6 ΠΑΟΚ 6 8 7 ΑΣΕ Δούκα 8 7 8 Ζαφειράκης Νάουσας 8 7 9 ΓΑΣ Κιλκίς 8 6 10 Άρης Νίκαιας 8 3 11 Αθηναϊκός ΑΣΒ 8 2 12 ΧΑΝΘ 8 0

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Ιωνικός - ΑΣΕ Δούκα

ΓΑΣ Κιλκίς - Ζαφειράκης Νάουσας

Ολυμπιακός - ΓΣ Δράμας 1986

Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ

ΑΕΚ - ΧΑΝΘ

Διομήδης Άργους - Άρης Νίκαιας

Εκκρεμότητα: ΠΑΟΚ - Ιωνικός