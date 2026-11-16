EuroLeague: Οι διαιτητές στις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

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Γνωστές έγιναν οι διαιτητικές τριάδες που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές για τις αναμετρήσεις της Τρίτης (17/11), με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής και της νέας «διαβολοβδομάδας» της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 19:00, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Τον αγώνα θα διευθύνουν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μεγάλη Βρετανία).

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ιταλία απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στις 22:00, με τη διαιτητική τριάδα να αποτελείται από τους Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία).