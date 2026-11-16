Ο Μόντριτς ισοφάρισε τις 208 συμμετοχές του Μέσι με την εθνική

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Το ματς με τη Τσεχία ήταν ιστορικό για τον Λούκα Μόντριτς της εθνικής Κροατίας.

Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να γράφει ιστορία με την εθνική Κροατίας. Ο πολύπειρος μέρος πραγματοποίησε τη 208η συμμετοχή του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα κόντρα στην Τσεχία. Ο αρχηγός της Κροατίας ισοφάρισε επίδοση του Λιονέλ Μέσι, στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που αποσύρθηκε από την Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας 234 συμμετοχές.