Ο Μόντριτς ισοφάρισε τις 208 συμμετοχές του Μέσι με την εθνική

Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να γράφει ιστορία με την εθνική Κροατίας. Ο πολύπειρος μέρος πραγματοποίησε τη 208η συμμετοχή του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα κόντρα στην Τσεχία. Ο αρχηγός της Κροατίας ισοφάρισε επίδοση του Λιονέλ Μέσι, στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που αποσύρθηκε από την Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας 234 συμμετοχές.
𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗖𝗔𝗣𝗘𝗦 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟'𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ! 1- Cristiano Ronaldo 🇵🇹 - 234 sélections. 2- Luka Modric 🇭🇷 - 208. 🆕 3- Lionel Messi 🇦🇷 - 208. 4- Bader Al-Mutawa 🇰🇼 - 202. 5- Chin Ann Soh 🇲🇾 - 195. 6- Hassan Al-Haidos 🇶🇦 - 191. 7- Ahmed Hassan 🇪🇬 - 184. 8- Ahmed Kano 🇴🇲 - 183. 9- Andrés Guardado 🇲🇽 - 182. 10- Maynor Figueroa 🇭🇳 - 181. 👏— Footballdayy (@Footballdayy10) November 15, 2026