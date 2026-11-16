Απίθανο αυτογκόλ στην Αργεντινή: Τερματοφύλακας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσα από τα χέρια του! (vid)

Ένα από τα πιο παράξενα αυτογκόλ σημειώθηκε σε αναμέτρηση των play-offs στην Αργεντινή, με τον τερματοφύλακα της Κομουνικασιόνες να υποπίπτει σε μία απίστευτη γκάφα, στέλνοντας άθελά του την μπάλα στην εστία του

Μία φάση που δύσκολα συναντά κανείς στα ποδοσφαιρικά γήπεδα εκτυλίχθηκε στην Αργεντινή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κομουνικασιόνες και την Άρσεναλ Σαραντί, για τα play-offs της Primera B.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο 30χρονος τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Εζεκιέλ Μπάτσερ, ο οποίος κατάφερε να δεχθεί ένα γκολ με τρόπο που σίγουρα θα ήθελε να ξεχάσει το συντομότερο δυνατό.

Με το σκορ στο 0-0, ο Αργεντινός γκολκίπερ μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία μία σέντρα των αντιπάλων του και επιχείρησε να επαναφέρει γρήγορα την μπάλα στο παιχνίδι, αναζητώντας κάποιον συμπαίκτη του.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε υπολογίσει. Στην προσπάθειά του να πετάξει την μπάλα, έκανε έναν λανθασμένο χειρισμό, με αποτέλεσμα αυτή να πάρει πορεία προς τα πίσω και να καταλήξει στα δίχτυα της δικής του εστίας!

Η αμηχανία του Μπάτσερ ήταν εμφανής, καθώς αμέσως μετά το αυτογκόλ έπιασε το πρόσωπό του, μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που μόλις είχε συμβεί. Την ίδια στιγμή, οι ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ Σαραντί πανηγύριζαν το απρόσμενο προβάδισμα που τους είχε χαρίσει ο αντίπαλος τερματοφύλακας.

Παρά το σοκ, η Κομουνικασιόνες προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ξανά λύσεις επιθετικά και έφτασαν τελικά στη νίκη με 3-2.

Το αποτέλεσμα, πάντως, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η γκάφα του Μπάτσερ ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση, προσφέροντας μία από τις πιο ασυνήθιστες φάσεις της αναμέτρησης.