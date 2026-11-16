Φασούλας: «Οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό είναι αδίστακτοι»

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Ο Παναγιώτης Φασούλας εξαπέλυσε πυρά για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, μιλώντας για την υπόθεση Basketgate, τη διαιτησία και την ανάγκη κάθαρσης στην ΕΟΚ.

Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας «Αθήνα 9.84», ο Παναγιώτης Φασούλας τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, ασκώντας έντονη κριτική τόσο στην προηγούμενη όσο και στη σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στάθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση Basketgate, εκφράζοντας την ανησυχία του για όσα έχουν έρθει στο φως σχετικά με καταγγελίες για χειραγωγημένους αγώνες, ακόμη και σε σχολικά πρωταθλήματα.

Χαρακτήρισε «τρελό» το ενδεχόμενο να στήνονται παιχνίδια με ψεύτικες τεχνικές ποινές σε παιδιά, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό είναι αδίστακτοι!»

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας της Ομοσπονδίας, επισημαίνοντας ότι η φήμη της έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα.

«Θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει ήδη να αποκαθιστούμε τη φήμη της ΕΟΚ», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι άνθρωποι του μπάσκετ οφείλουν να εργαστούν ώστε το άθλημα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και στο ζήτημα της διαιτησίας, υποστηρίζοντας ότι η ΕΟΚ πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διασφάλιση της αμεροληψίας, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για την εικόνα των Ελλήνων διαιτητών στο εξωτερικό.

Ο Φασούλας αναφέρθηκε ακόμη στην άρνηση παραχώρησης της αίθουσας «Γιώργος Κολοκυθάς» για τη διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης σχετικά με το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, ασκώντας κριτική στη σημερινή διοίκηση και σε πρώην συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου.

Τέλος, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του συνδυασμού «Πρώτα το Μπάσκετ», δίνοντας έμφαση στη στήριξη των μικρών σωματείων, στην ανάδειξη νέων ταλέντων και στη βελτίωση του θεσμού Rising Star, με στόχο ένα πιο διαφανές και αξιοκρατικό περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.