Γκρέμιο: Πέμπτη απαγόρευση μεταγραφών λόγω οφειλών – Η δόση στον Παναθηναϊκό για Τετέ

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε ξεπέρασε τη Σάντος και την Αμαζόνας, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τέσσερις ενεργές απαγορεύσεις μεταγραφών η καθεμία.
Η νέα απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής που οδήγησε στην επιβολή της. Μέχρι τότε, η Γκρέμιο δεν θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μεταγραφές.
Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του συλλόγου, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με τέσσερις προηγούμενες ενεργές απαγορεύσεις μεταγραφών.
Η οικονομική εκκρεμότητα με τον Παναθηναϊκό για τον Τετέ
Στα οικονομικά προβλήματα της Γκρέμιο προστίθεται και η εκκρεμότητα που αφορά τη μεταγραφή του Τετέ από τον Παναθηναϊκό. Η μετακίνηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ στη Γκρέμιο συμφωνήθηκε έναντι περίπου 6,2 εκατομμυρίων ευρώ, με την αποπληρωμή να προβλέπεται σε δόσεις.
Η καθυστέρηση στην καταβολή συμφωνημένης δόσης προς τον Παναθηναϊκό δημιουργεί ερωτηματικά για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της βραζιλιάνικης ομάδας.