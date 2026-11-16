Γκρέμιο: Πέμπτη απαγόρευση μεταγραφών λόγω οφειλών – Η δόση στον Παναθηναϊκό για Τετέ

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Η FIFA επέβαλε στη Γκρέμιο για πέμπτη φορά απαγόρευση μεταγραφών, καθιστώντας την τον βραζιλιάνικο σύλλογο με τις περισσότερες ενεργές κυρώσεις από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε ξεπέρασε τη Σάντος και την Αμαζόνας, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τέσσερις ενεργές απαγορεύσεις μεταγραφών η καθεμία.

Η νέα απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής που οδήγησε στην επιβολή της. Μέχρι τότε, η Γκρέμιο δεν θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μεταγραφές.

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του συλλόγου, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με τέσσερις προηγούμενες ενεργές απαγορεύσεις μεταγραφών.

Η οικονομική εκκρεμότητα με τον Παναθηναϊκό για τον Τετέ

Στα οικονομικά προβλήματα της Γκρέμιο προστίθεται και η εκκρεμότητα που αφορά τη μεταγραφή του Τετέ από τον Παναθηναϊκό. Η μετακίνηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ στη Γκρέμιο συμφωνήθηκε έναντι περίπου 6,2 εκατομμυρίων ευρώ, με την αποπληρωμή να προβλέπεται σε δόσεις.

Η καθυστέρηση στην καταβολή συμφωνημένης δόσης προς τον Παναθηναϊκό δημιουργεί ερωτηματικά για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της βραζιλιάνικης ομάδας.