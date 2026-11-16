Γιώργο Μπαρτζώκα πώς είναι να σε σφυρίζουν 50-50; Κλείσε ένα ραντεβού στην Κόρινθο για παράπονα…

Στην πρώτη δυσκολία highlights για δύο φάσεις, στην πρώτη ήττα μπινελίκια στους διαιτητές και αποβολή με δύο τεχνικές ποινές. Δεν αντέχεται το 50-50!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βίωσε στο «Nick Galis Hall» καταστάσεις που είχε ξεχάσει πως είναι. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η αντιμετώπιση απέναντί του και στην ομάδα του, περιείχε μόνιμα επιείκεια, ανοχή, στοιχεία που μετατράπηκαν σε συνήθεια.

Ο Έλληνας κόουτς ξαφνιάστηκε βλέποντας την ομάδα του να παίζει κόντρα στον Άρη με τους ίδιους ακριβώς όρους. Με τους κανονισμούς να ισχύουν και στις δύο πλευρές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τα λάθη να είναι ανθρώπινα και κυρίως να μην υπάρχει μονόπλευρος καταμερισμός αυτών.

Το επιτελείο του κόουτς Μπι, δεν ήταν προετοιμασμένο για τέτοιες συνθήκες αγώνα. Ειδικά στην GBL είχε ξεχάσει πως είναι. Κι όταν το είδε κόντρα στο Μαρούσι, θεώρησε πως είχε δίκιο η ΚΑΕ Ολυμπιακός να αντιδρά για δύο φάσεις. Απέναντι στον Άρη, όμως, ήταν αλλιώς.

Δεν αρκούν ούτε 2 ούτε 12 φάσεις. Ο αντίπαλος ήταν σαρωτικός. Ο Μπαρτζώκας ανήμπορος. Το 50-50 του διέλυσε τα πλάνα και τα σχέδια. Έμεινε λοιπόν… χαμένος να αντιδρά έντονα. Με το γνωστό του τρόπο, εκεί δεν άλλαξε καθόλου. Μπινελίκια, διαμαρτυρίες συνεχόμενες, ειρωνικά χαμόγελα σε κάθε σφύριγμα.

Έλειπε η ανοχή στο «ξύλο», έλειπαν τα φάουλ… Bluetooth, η χαοτική διαφορά στις βολές, έλειψαν και τα κλειστά αυτιά στα όσα λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Έτσι, όταν το ματς είχε κριθεί και με σαρωτικό τρόπο υπέρ του Άρη, αποβλήθηκε κιόλας με δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έμοιαζε έξω απ’ τα νερά του με το 50-50. Δεν συνηθίζεται σε Ελλάδα και Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Οπότε τον ξένισε, τον επηρέασε και μετρίασε τα… μαεστρικά του κοουτσαρίσματα. Ο Σπανούλης του πήρε την ταυτότητα στο ματς και μαζί τη νίκη με 22 πόντους.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού έμεινε να απορεί που είναι οι μέρες όπου εμφανίζονταν στα κρίσιμα ματς τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Και ερχόταν το ίδιο αποτέλεσμα, με τον Μπαρτζώκα και την ομάδα του να χαμογελούν στο τέλος. Προφυλακίσεις και περιορισμοί κατ’ οίκον, άλλαξαν τα δεδομένα στο μπάσκετ. Το έκαναν… μπάσκετ και όχι σύστημα εξυπηρέτησης των λίγων.

Πήγε περίπατο η καρδιά του πρωταθλητή και η νοοτροπία refuse to lose. Όταν επιτρέπεται έχει και lose και μάλιστα με κάτω τα χέρια. Ειδικά όταν δεν παρεμβαίνει κανένα σύστημα για να αλλοιώσει τα δεδομένα και τις συνθήκες.

Κρίμα που αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας και δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου. Κάποιος δημοσιογράφος θα τον ρωτούσε το απλό: Πώς είναι να σε σφυρίζουν 50-50; Φανταζόμαστε θα ικανοποιήθηκε ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» απ’ αυτή την εξέλιξη στο μπάσκετ. Για να μπορούν να κριθούν και οι δικές του δυνατότητες, αξιοκρατικά. Όχι με διαφορετικούς κανονισμούς από τους συναδέλφους του. Χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος φυσικά.

Η Βάσω δεν τον είχε σεβαστεί όπως της είχε πει χαρακτηριστικά. Τώρα οι διαιτητές σεβάστηκαν το άθλημα. Σφύριξαν με διάθεση να… κόψουν το καρπούζι στη μέση. Κι αν έφυγαν μερικά κουκούτσια από εδώ και άλλα από εκεί, δεν επηρεάζεται το παιχνίδι. Αυτό έχει σημασία.

Στην περίπτωση, τώρα, που ο Μπαρτζώκας δεν ικανοποιήθηκε από τον τρόπο που σφυρίχτηκε η ομάδα του, δεν χρειάζεται να υπάρξουν νέα καθυστερημένα highlights στους λογαριασμούς της ΚΑΕ. Ένα σύντομο ταξίδι στην Κόρινθο για να εκφραστούν παράπονα, ίσως να κάνει τη δουλειά. Μάλλον θα κάνει μια εξαίρεση στην προκειμένη και δεν θα παραπέμψει την υπόθεση στον… φίλο του.

Όσο για το εσωτερικό της ομάδας, ας ζητήσει τη βοήθεια των ανθρώπων του Προμηθέα. Μια ομιλία «θα βγει σε λίγες μέρες και θα επιστρέψει η κανονικότητα», ίσως να βοηθήσει πνευματικά τον Ολυμπιακό. Ίσως να ηρεμήσει και τους φευγάτους.

Κυρίως όμως, ίσως να ηρεμήσει τον ίδιο. Γιατί έδειξε αρκετά νευρικός. Περισσότερο κι απ’ το συνηθισμένο του. Λες και έχασε κάτι. Η σιγουριά έγινε αμφιβολία. Δεν είναι και μικρό πράγμα…

