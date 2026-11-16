Εθνική Ελπίδων: Πάνω από 8.000 εισιτήρια για τον «τελικό» με την Ισλανδία

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Με τη δυναμική παρουσία του κόσμου στο πλευρό της θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21, καθώς περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί για την αποψινή αναμέτρηση με την Ισλανδία στη Λεωφόρο

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των Ελλήνων φιλάθλων ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία, η οποία είναι προγραμματισμένη για απόψε (16/11, 19:00) στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΠΟ, έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 8.000 εισιτήρια, τα οποία είναι δωρεάν, με την προσέλευση να αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη για μία αναμέτρηση που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε μία ιστορική πρόκριση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται μπροστά σε μία σημαντική πρόκληση, καθώς έχει την ευκαιρία να επιστρέψει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια.

Η ομάδα που θα επικρατήσει στο ζευγάρι της Ελλάδας με την Ισλανδία θα πάρει θέση στο Euro U21, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 13 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους οι δύο συνδιοργανώτριες χώρες, καθώς και οι Κροατία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία, Βέλγιο και Ισπανία.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Λεωφόρο, εκεί όπου η Εθνική Ελπίδων θα επιχειρήσει να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της στην ευρωπαϊκή σκηνή.