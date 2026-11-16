ΑΕΚ: Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός που έβαλε ο Νίκολιτς στο φιλικό με την ΑΕΛ Λεμεσού

Στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με την ΑΕΛ Λεμεσού βρέθηκε και ο 16χρονος Στέφανος Τσαντήλας.

Την ευκαιρία να παίξει βασικός στην ΑΕΚ, στο φιλικό με την ΑΕΛ Λεμεσού, έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στον Στέφανο Τσαντήλα. Οι πολλές απουσίες επέτρεψαν στον Σέρβο τεχνικό να τσεκάρει παίκτες και γι’ αυτό έδωσε την ευκαιρία στον 16χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πολλά υποσχόμενα πρότζεκτ της ακαδημίας.

Ο Τσαντήλας αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της Ένωσης τα τελευταία 4 χρόνια και πριν έναν χρόνο έγινε ο νεότερος επαγγελματίας στην ιστορία του συλλόγου.

Γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του Κένταυρου Βριλησσίων. Έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ένωση από τον Σεπτέμβριο του 2025. Μάλιστα έγινε ο νεότερος επαγγελματίας στην Ιστορία του συλλόγου όντας 15 ετών τότε.

Πρόσφατα ξεχώρισε με την εμφάνιση του απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι (1-1) για το UEFA Youth League ενώ γενικότερα αποτελεί, παρ’ ότι είναι μόλις 16 ετών, βασικό στέλεχος της Κ19.