Καρέτσας: Η αποκάλυψη του σκάουτ της Λιλ και η απόφαση της οικογένειάς του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της Λιλ από πολύ μικρή ηλικία, με τον γαλλικό σύλλογο να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Ωστόσο, η μεταγραφή του δεν προχώρησε ποτέ, καθώς η οικογένειά του είχε διαφορετικά σχέδια για την εξέλιξη της καριέρας του.

Άγνωστες λεπτομέρειες για την υπόθεση έφερε στο φως ο Φιλίπ Λιάρ, σκάουτ των ακαδημιών της Λιλ, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Έλληνα διεθνή. Σε συνέντευξή του στο «La90eme», αποκάλυψε πως είχε προσπαθήσει να πείσει την οικογένεια του νεαρού ποδοσφαιριστή να επιλέξει τη γαλλική ομάδα.

Εκείνη την περίοδο, ο Καρέτσας αγωνιζόταν στην Άντερλεχτ, ωστόσο υπήρχε ήδη ένα συγκεκριμένο πλάνο για την επιστροφή του στη Γκενκ, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στους δικούς του ανθρώπους και να συνεχίσει εκεί την ποδοσφαιρική του ανάπτυξη.

Ο Λιάρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον νεαρό άσο, περιγράφοντας τη συζήτηση που είχε με τον πατέρα του:

«Ήμουν ερωτευμένος με τον νεαρό Καρέτσα. Είχα μια συζήτηση με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Εκείνη την περίοδο ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στην Άντερλεχτ και επρόκειτο να επιστρέψει στη Γκενκ, ώστε να είναι κοντά στην οικογένειά του, να αγωνιστεί εκεί και στη συνέχεια να ανοίξει τα φτερά του», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο σκάουτ της Λιλ στάθηκε και στη διαφορετική προσέγγιση της οικογένειας Καρέτσα, η οποία δεν επιχείρησε να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον της γαλλικής ομάδας για να πετύχει καλύτερους οικονομικούς όρους.

«Πιστεύω πως αρκετοί στη θέση τους θα χρησιμοποιούσαν το ενδιαφέρον της Λιλ ως μέσο για να ανεβάσουν την τιμή του ποδοσφαιριστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.