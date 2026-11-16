Superbet League 2: Δευτέρα με τρεις μάχες, ενισχυμένες αποδόσεις και Νίκη Βόλου – Πύργος σε ζωντανή μετάδοση στη Superbet!

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Η εβδομάδα αρχίζει με ποδόσφαιρο! Μαρκό – Ζάκυνθος στις 14:00, Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β στις 14:45 και Νίκη Βόλου – Πύργος στις 15:00 συνθέτουν το πρόγραμμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στη Superbet League 2.

Στη Superbet, η δράση συνοδεύεται από ενισχυμένους συνδυασμούς έως το 3.40, επιλογές Bet Builder και ζωντανή μετάδοση του Νίκη Βόλου – Πύργος!*

Μαρκό – Ζάκυνθος: Γκολ και κόρνερ των γηπεδούχων στο 2.80*!

Η Μαρκό υποδέχεται τη Ζάκυνθο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της ημέρας.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να μετατρέψουν την επιθετική τους δραστηριότητα σε ευκαιρίες. Η Ζάκυνθος καλείται να διατηρήσει τη συνοχή της, να περιορίσει τους χώρους και να αξιοποιήσει τις στιγμές που θα βρει στην επίθεση.

Στις αποδόσεις της Superbet, η Μαρκό έχει ξεκάθαρο προβάδισμα:

Μαρκό νίκη: 1.09 *

Ισοπαλία: 8.60 *

Ζάκυνθος νίκη: 15.00*

Ενισχυμένος συνδυασμός από 2.60 σε 2.80*!

Η επιθετική παρουσία της Μαρκό βρίσκεται στο επίκεντρο της ενισχυμένης επιλογής:

Μαρκό Over 2.5 γκολ.

Μαρκό Over 6.5 κόρνερ.

Ενισχυμένη απόδοση: 2.80* στη Superbet!

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’: Κυανέρυθρος στόχος η νίκη!

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Β, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα του και να προσθέσει τρεις βαθμούς στη συγκομιδή του.

Οι «κυανέρυθροι» θέλουν να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης, με σωστή κυκλοφορία και ουσία στην τελική προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός Β αναζητά ένα θετικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, με την αποφυγή λαθών και την αποτελεσματικότητα στις μεταβάσεις να αποτελούν σημαντικά ζητούμενα.

Ο Πανιώνιος έχει το προβάδισμα στις αποδόσεις της Superbet:

Πανιώνιος νίκη: 1.34 *

Ισοπαλία: 4.60 *

Ολυμπιακός Β νίκη: 7.40*

Πανιώνιος νίκη και στα δύο ημίχρονα και περισσότερα κόρνερ στο 3.40*!

Ο ενισχυμένος συνδυασμός της αναμέτρησης περιλαμβάνει:

Πανιώνιος νίκη και στα δύο ημίχρονα.

Πανιώνιος περισσότερα κόρνερ.

Ενισχυμένη απόδοση από 3.10 σε 3.40*!

Για την επιβεβαίωση, ο Πανιώνιος χρειάζεται να κερδίσει το κάθε ημίχρονο ξεχωριστά και να ολοκληρώσει τον αγώνα με περισσότερα κόρνερ από τον Ολυμπιακό Β.

Νίκη Βόλου – Πύργος: Ζωντανά στο YouTube της Superbet!

Η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Πύργο και η αναμέτρηση έρχεται σε ζωντανή μετάδοση μέσα από τη Superbet!

Οι γηπεδούχοι θέλουν να δώσουν ένταση στο παιχνίδι τους και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη νίκη. Απέναντί τους, ο Πύργος θα επιδιώξει να περιορίσει την πίεση και να διεκδικήσει τις ευκαιρίες του.

Στη σελίδα του αγώνα, οι αποδόσεις τελικού αποτελέσματος διαμορφώνονται ως εξής:

Γκολ και κάρτες σε ενισχυμένη απόδοση 3.40*!

Ο ενισχυμένος συνδυασμός του Νίκη Βόλου – Πύργος συνδέει δύο αγορές:

Over 2.5 συνολικά γκολ.

Over 4.5 συνολικές κάρτες.

Από 3.10 σε 3.40* στη Superbet!

Για την επιβεβαίωση απαιτούνται τουλάχιστον τρία γκολ και πέντε κάρτες συνολικά στην αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας στη Superbet League 2!

14:00 | Μαρκό – Ζάκυνθος

14:45 | Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β

15:00 | Νίκη Βόλου – Πύργος — Ζωντανή μετάδοση στη Superbet!

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.