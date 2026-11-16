Παναιτωλικός: Το τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Πετράκη

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Γνωστοί έγιναν οι συνεργάτες του Γιώργου Πετράκη που θα τον πλαισιώσουν στον Παναιτωλικό.

Ο Γιώργος Πετράκης είναι ο διάδοχος του Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού. Οι διοικούντες τον σύλλογο του Αγρινίου, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα την πρόσληψη του 38χρονου Ελληνα προπονητή και σήμερα έγιναν γνωστοί και οι συνεργάτες του.

Αμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Νώντας Κουτρομάνος, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν πρώτος προπονητής στον Πύργο αλλά αποχώρησε.

Αναλυτικά όλο το τεχνικό επιτελείο:

Προπονητής: Γιώργος Πετράκης.

Συνεργάτης προπονητή: Επαμεινώνδας Κουτρομάνος.

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Παναγιώτης Τοπαλίδης.

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Αντώνης Τσάτσος.

Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας και αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας.