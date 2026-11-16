Χωρίς Κόντσαρ κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός, εκτός και ο Ντόρσεϊ

Χωρίς στον Τζον Κόντσαρ θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην Κύπρο για την αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκτός και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Αμερικανός άσος δεν είναι στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Όντεντ Κάτας και όλα δείχνουν πως τελικά ο Κόντσαρ θα αποτελέσει παρελθόν από τους Πειραιώτες.

Υπενθυμίζουμε πως 30χρονος άσος ζήτησε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, αφού ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί και δεν είχε σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με την απουσία του από το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να δείχνει ουσιαστικά έξοδο από την ομάδα.

Εκτός θα είναι και ο Ντόρσεϊ, που έχει ξεκινήσει να προπονείται με τους «ερυθρόλευκους» και πάλι μετά την τιμωρία του, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος.

Φυσικά στην αποστολή δεν είναι και οι Ζαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ, που είναι τραυματίες, με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον να παίρνουν τις θέσεις των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας στην 12άδα για το ματς με την ισραηλινή ομάδα.