Για την πρωτιά στον όμιλο η Ισλανδία, νέο ξεκίνημα στη Λιθουανία

Η Ισλανδία υποδέχεται το Λουξεμβούργο στην τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου της Γ’ κατηγορίας του Nations League με στόχο να μείνει στην κορυφή. Στη Δ’ κατηγορία, με νέο προπονητή η Λιθουανία φιλοξενεί το Λίχτενσταϊν.

Τα 7/8 τελευταία παιχνίδια της Ισλανδίας με το Λουξεμβούργο έμειναν στο Under 3,5. Στον πρώτο γύρο οι Ισλανδοί νίκησαν με 3-0.

Η Ισλανδία συνέχισε την εξαιρετική της πορεία με το 5-0 στη Βουλγαρία και παρέμεινε αήττητη στον όμιλο. Έχει 11 βαθμούς και 12-1 συντελεστή τερμάτων, ενώ βρίσκεται δύο βαθμούς πάνω από την Εσθονία. Η νίκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση και την άνοδο στη Β’ κατηγορία, ενώ η μεγάλη διαφορά τερμάτων την ευνοεί ακόμη και σε περίπτωση ισοπαλίας. Στο Πλόβντιβ κυριάρχησε, δημιούργησε έξι μεγάλες ευκαιρίες και είχε πρωταγωνιστή τον Γκούντγιονσεν, που σημείωσε χατ τρικ. Ο 24χρονος επιθετικός έχει πέντε γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια στο Nations League και διανύει παραγωγική σεζόν και με την ομάδα του την Μπλάκμπερν. Η Ισλανδία έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα τέσσερα τελευταία, στοιχείο που αποκτά μεγαλύτερη αξία απέναντι σε έναν αντίπαλο με σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Το Λουξεμβούργο έχασε 1-0 εντός έδρας από την Εσθονία, συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές ήττες και έμεινε ξανά χωρίς γκολ. Έχει πετύχει μόλις δύο σε πέντε αγωνιστικές και μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Βουλγαρίας ακολούθησε αισθητή πτώση. Η Ισλανδία μπορεί να μπει δυνατά και να ελέγξει από νωρίς το παιχνίδι, απέναντι σε ένα Λουξεμβούργο που δυσκολεύεται πολύ να βρει δίχτυα.

Είχε ρεπό η Λιθουανία την προηγούμενη αγωνιστική και έμεινε στο 0-0 με το Σουρινάμ σε φιλικό, στο πρώτο παιχνίδι με τον Μιντάουγκας Τσέπας στον πάγκο. Ο νέος τεχνικός αντικατέστησε τον Έντγκαρ Γιανκάουσκας και τώρα δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του απέναντι στον πιο αδύναμο αντίπαλο του ομίλου. Η πρώτη θέση έχει ήδη κριθεί υπέρ του Αζερμπαϊτζάν, ενώ λόγω της κατάργησης της Δ’ κατηγορίας δεν υπάρχει ουσιαστικό διακύβευμα ανόδου. Η Λιθουανία θέλει πάντως να κλείσει θετικά τη διοργάνωση και έχει ξεκάθαρη υπεροχή στην πρόσφατη παράδοση. Νίκησε το Λίχτενσταϊν και στα τρία τελευταία μεταξύ τους και μάλιστα με το ίδιο σκορ, 2-0, ενώ συνολικά έχει πέντε νίκες σε επτά παιχνίδια. Το Λίχτενσταϊν έχασε 1-0 από το Αζερμπαϊτζάν, συμπλήρωσε επτά συνεχόμενα ματς χωρίς γκολ και 12 χωρίς νίκη, με 11 ήττες. Παράλληλα, τα παιχνίδια των δύο ομάδων σπάνια ξεφεύγουν στο σκορ: η Λιθουανία έχει 8/10 Under 2,5 και το Λίχτενσταϊν 9/10 στα τελευταία παιχνίδια του.

Η ανώτερη Λιθουανία μπορεί να συνδυάσει το πρώτο επίσημο ματς του νέου προπονητή με νίκη από το πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν αναμένεται να ανοίξει πολύ το σκορ στο παιχνίδι.

342. ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1/1&NG 2,50

343. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1/1&U 3,5 2,35