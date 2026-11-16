Φιλική νίκη με κέρδη για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 της ΑΕ Λεμεσού σε φιλικό παιχνίδι αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι το σκορ, αλλά η ετοιμότητα του Στρακόσα που επέστρεψε μετά από δυο μήνες, το εξαιρετικό πρόσωπο του Κουτέσα που άνοιξε το σκορ, η σταθερότητα του Αριάγκα στον άξονα και η... επανεμφάνιση του Σαχαμπό με γκολ και ασίστ.

Η ΑΕΚ είχε δυνατό ξεκίνημα στο παιχνίδι και γενικότερα διατήρησε τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία να δώσει φανέλα βασικού ξανά στον Στρακόσα μετά από δυο μήνες, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, με τον διεθνή Αλβανό γκολκίπερ να δείχνει υψηλά επίπεδα ετοιμότητας παρ' ότι δεν κινδύνευσε. Από εκεί και πέρα ο τεχνικός της Ένωσης ξεκίνησε με τους Μουκουντί-Ρέλβας στην άμυνα, τους Χριστακόπουλο-Λυκογιάννη στα άκρα, τους Αριάγκα-Σαχαμπό στον άξονα, τον 16χρονο Τσαντήλα στο δεξί φτερό, τον Κουτέσα στο αριστερό και τους Μάνταλο-Γκατσίνοβιτς στη γραμμή κρούσης. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο, διάρκειας 40 λεπτών, στο οποίο ο Δικέφαλος ήταν ανώτερος και είχε τον απόλυτο έλεγχο. Μάλιστα οι κιτρινόμαυροι ξεκίνησαν πολύ δυνατά και πήραν κεφάλι στο σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Όλα ξεκίνησαν από ένα ωραίο γέμισμα του Αριάγκα, ο Σαχαμπό κινήθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή και βρήκε με ακρίβεια τον Κουτέσα δίπλα του που με δυνατο σουτ έκανε το 1-0.

Η Ένωση συνέχισε να πιέζει και να ελέγχει την κατάσταση δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις για δεύτερο γκολ. Αποκορύφωμα ήταν η εκτέλεση φάουλ του Λυκογιάννη όπου ο Καπίνο είχε απάντηση. Είναι σημαντικό ότι οι κιτρινόμαυροι, παρ' ότι έπαιζαν με μια ενδεκάδα όχι τόσο συνηθισμένη, έβγαλαν στο γήπεδο συνοχή, αλληλοκαλύψεις και σωστή λειτουργία με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσουν. Ανταποκρίθηκαν σωστά και στις δυο πλευρές του γηπέδου έχοντας πιο κινητικό παίκτη τον σκόρερ Κουτέσα από αριστερά, ενώ θετική εικόνα είχαν και οι δυο νεαροί που είχαν τη δεξιά πτέρυγα, ο 20χρονος Χριστακόπουλος και ο 16χρονος Τσαντήλας.

Ο Νίκολιτς με την έναρξη της επανάληψης απέσυρε Μουκουντί και Τσαντήλα και έφερε στο ματς Βίντα και Γκεοργκίεφ. Μετά τις αλλαγές, ο Βίντα έχει πήγε δίπλα στον Ρέλβας, ο Γκεοργκίεφ στο δεξί άκρο και δεξιά στην μεσοεπιθετική γραμμή μετατοπίστηκε ο Χριστακόπουλος. Η ΑΕ Λεμεσού μετά από αδράνεια του Λυκογιάννη δημιούργησε στο ξεκίνημα την πρώτη της επικίνδυνη κατάσταση με τον Ταβάρες, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει γενικότερα προβλήματα καθώς οι παίκτες της έκαναν πολλά λάθη με την μπάλα στα πόδια και δεν μπορούσε να χτίσει σωστά και με ηρεμία τις επιθέσεις της. Οι κιτρινόμαυροι έβγαζαν μια νευρικότητα στο παιχνίδι τους με αποτέλεσμα να μην ελέγχουν τους χώρους και να κινδυνεύουν στις μεταβάσεις. Σε μια από αυτές ο Αριάγκα, που ήταν εξ αυτών που ξεχώρισαν για την ΑΕΚ, τελείωσε με εξαιρετικό τάκλιν μια δύσκολη φάση, ενώ στην εξέλιξη, στην απέναντι πλευρά οι κιτρινόμαυροι απείλησαν με τον Γκατσίνοβιτς που βγήκε τετ α τετ αλλά δεν πλάσαρε καλά.

Εν τέλει, η ΑΕΚ βρήκε δεύτερο γκολ στο 64' όταν ο Γκατσίνοβιτς έφυγε στην κόντρα από δεξιά, γύρισε παράλληλα στον Μάνταλο που με την σειρά του πάσαρε στον Σαχαμπό και εκείνος σε κενή εστία έγραψε το 2-0. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έλεγξε την κατάσταση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και δημιούργησε προϋποθέσεις για τρίτο τέρμα αλλά έλλειψε η τελική πάσα. Από την πλευρά τους οι Κύπριοι είχαν σε όλο αυτό το διάστημα είχαν μια σημαντική στιγμή με το πλασέ του Νεοφύτου όπου ο Στρακόσα με εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε το μηδέν, επιβεβαιώνοντας τα υψηλά επίπεδα ετοιμότητας με την επιστροφή του μετά από δυο μήνες, που προφανώς είναι το ευχάριστο μήνυμα από το σημερινό φιλικό. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 81' ο νεαρός Σιούτας με πολύ ωραίο σουτ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Λυκογιάννης, Ρέλβας, Μουκουντί (41' Βίντα), Χριστακόπουλος (69' Σιούτας), Αριάγκα, Σαχαμπό (77' Φρατζεσκάκης), Κουτέσα, Τσαντήλας (41' Γκεοργκίεφ), Μάνταλος (77' Ψυρόπουλος), Γκατσίνοβιτς.

Η αρχική σύνθεση της ΑΕ Λεμεσού (Ούγκο Μαρτίνς): Καπίνο, Κάρο, Αντωνίου, Παπαγεωργίου, Μιλοσάβλιεβιτς, Νταβόρ, Ταβάρες, Ουντίν, Ζαΐρ, Τζέφρεϊ, Παρούτης.

Στο δεύτερο μέρος για την ΑΕ Λεμεσού έπαιξαν και οι Κυριακού, Νεοφύτου, Γκόμες, Στζόκε, Γερούκαλης, Χριστοφή, Πετί Πετί.