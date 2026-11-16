Παναθηναϊκός: Επιθετική ανάπτυξη και τελειώματα στο Κορωπί

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Με έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στα τελειώματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την δουλειά ενόψει της επανέναρξης των υποχρεώσεών τους, με τους διεθνείς να απουσιάζουν φυσικά και σήμερα από το Κορωπί.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε αυτή την φορά έμφαση στο κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας, στην επιθετική ανάπτυξη και φυσικά στα τελειώματα.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο “Γεώργιος Καλαφάτης” συνεχίστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ (22/11) για τη Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας, την επιθετική ανάπτυξη και τα τελειώματα.

Απόντες από την προπόνηση ήταν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού».