«BLAUPUNKT Google TV: Μόλις έφτασαν στο germanos.gr – Η ψυχαγωγία από 32 έως 65 ίντσες!»

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Η αγαπημένη εμπειρία Google TV συναντά την τεχνολογία και την αξιοπιστία της BLAUPUNKT, με τηλεοράσεις από 32 έως 65 ίντσες!

Η BLAUPUNKT, ένα ιστορικό όνομα στον χώρο των ηλεκτρονικών συσκευών, φέρνει την ψυχαγωγία στο επίκεντρο του σπιτιού με τη νέα σειρά τηλεοράσεων Google TV, που είναι πλέον διαθέσιμη στο germanos.gr.

Με επιλογές από 32" έως 65", η νέα σειρά BLAUPUNKT προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Από μια πρακτική τηλεόραση για το υπνοδωμάτιο ή την κουζίνα μέχρι μια μεγάλη οθόνη για το σαλόνι, η ψυχαγωγία αποκτά νέα διάσταση.

Όλη η ψυχαγωγία σε ένα μέρος!

Χάρη στην πλατφόρμα Google TV, οι αγαπημένες σας ταινίες, σειρές και εφαρμογές συγκεντρώνονται σε ένα εύχρηστο περιβάλλον.

Απολαύστε δημοφιλείς υπηρεσίες streaming, όπως Netflix, YouTube, Disney+ και Prime Video, και ανακαλύψτε περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας, με λίγα μόνο κλικ.

Έξυπνες δυνατότητες για καθημερινή απόλαυση

Οι τηλεοράσεις BLAUPUNKT Google TV συνδυάζουν σύγχρονες λειτουργίες που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο εύκολη και απολαυστική:

Google TV: Οργανωμένο περιεχόμενο και πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές.

Google Assistant: Φωνητική αναζήτηση και εύκολος χειρισμός.

Chromecast built-in: Μεταφορά συμβατού περιεχομένου από το κινητό ή το tablet στην τηλεόραση.

Wi-Fi: Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Smart Remote: Εύκολη πλοήγηση και άνετος χειρισμός.

Επιλογές 32"–65": Διαφορετικά μεγέθη για κάθε ανάγκη και χώρο.

BLAUPUNKT – More than just a TV!

Με τη διαχρονική τεχνογνωσία της BLAUPUNKT και τις έξυπνες δυνατότητες του Google TV, η τηλεόραση γίνεται κάτι περισσότερο από μια απλή οθόνη. Γίνεται το κέντρο της καθημερινής σας ψυχαγωγίας.

Οι BLAUPUNKT Google TV μόλις έφτασαν στο germanos.gr!

Ανακαλύψτε τη σειρά, επιλέξτε το μέγεθος που σας ταιριάζει και απολαύστε την ψυχαγωγία όπως εσείς θέλετε.