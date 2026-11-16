Για πρώτη φορά θα πάρει μέρος στην τελική φάση του Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας το «Star Sailors League Gold Cup»!

Μεγάλες και ιστορικές στιγμές για την ελληνική ιστιοπλοΐα. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην τελική φάση του «Star Sailors league Gold Cup» με την «Team Greece Odyssey».

Πρόκειται για το Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας που θα διεξαχθεί στην Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο ντε Τζανέιρο το διάστημα 18 Νοεμβρίου-12 Δεκεμβρίου με σκάφη τύπου AC47 και τη συμμετοχή 36 χωρών.

Η ελληνική ομάδα είχε λάβει μέρος το περασμένο καλοκαίρι στον ευρωπαϊκό προκριματικό της Ελβετίας και ως 3η δεν είχε πάρει την πρόκριση για τα τελικά. Κάποιες χώρες, όμως, δήλωσαν άλλους αθλητές από αυτούς που αγωνίστηκαν στους προκριματικούς, συν ότι δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβουν μέρος στην τελική φάση.

Έτσι, η Ελλάδα, που είναι επίσημο μέλος της Star Sailors league, κλήθηκε να αγωνιστεί στην τελική φάση κι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για την ιστιοπλοΐα και κατ’ επέκταση για τον ελληνικό αθλητισμό.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί ακριβώς όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του ποδοσφαίρου και η αρχή γίνεται από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή μας στα προκριματικά.

Η πρώτη αντίπαλός μας είναι η ομάδα της Νοτίου Κορέας. Θα δώσουμε τέσσερις αγώνες, έναν την ημέρα, και αν προκριθούμε θα συνεχίσουμε στην επόμενη φάση, με μεγάλο στόχο να μπούμε στην πρώτη 10άδα του κόσμου!

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται από χθες στη Βραζιλία και αποτελείται από τους Αφροδίτη Ζέιχερς, Φίλιππο Κουλούρη, Γιώργο Καββά, Χρύσα Μαρίνου, Αντώνη Μπουγιούρη, Στέλιο Νούτσο, Έλσα Ασωνίτου, Αθανάσιο Χατζηνικολιδάκη και Γεώργιο Παναγιωτίδη. Αν η Team Greece προχωρήσει στη διοργάνωση θα ενισχυθεί με τους πολύπειρους Αιμίλιο Παπαθανασίου και Δημήτρη Δεληγιάννη.