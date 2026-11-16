Ηρακλής: Ψάχνεται για ενίσχυση με Έλληνα γκαρντ

Βάθος στο δυναμικό του θέλει να δώσει ο Ηρακλής, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο στο υπόλοιπο των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεών του, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιθύνοντες της ΚΑΕ δρομολογούν τη διαδικασία ενίσχυσης του ρόστερ με Έλληνα γκαρντ, αισιοδοξώντας πως θα φτάσουν άμεσα στον στόχο τους. Κίνηση η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα συμπληρώσει την τελευταία προσθήκη που έγινε με την απόκτηση και την άμεση ενσωμάτωσή του με την ομάδα, του Τζέικ Φόρεστερ.

Οι διοικούντες τον «Γηραιό», παράλληλα, δεν κρύβουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση συγκεκριμένου μετόχου, ο οποίος με προφάσεις και συνεχιζόμενες αναβολές, όπως αναφέρουν, επιχειρεί να ανακόψει τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και -κατά συνέπεια- την εισροή χρημάτων στην ομάδα.

Η στάση αυτή τονίζεται, χαρακτηριστικά, από τους Θεσσαλονικείς «δεν πλήττει τη διοίκηση, αλλά τον ίδιο τον Ηρακλή, καθώς στερεί από την ΚΑΕ και τους λοιπούς μετόχους τη δυνατότητα να βάλουν τα χρήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη σταθερότητά της».

Οι «κυανόλευκοι», ωστόσο, υποστηρίζουν πως θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση του Ηρακλή, τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και την καθημερινή απρόσκοπτη λειτουργία της ΚΑΕ, καθώς: «Κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει όσα θετικά συμβαίνουν στον Ηρακλή εδώ και δύο χρόνια, όσο κι αν το επιδιώκει ο ίδιος και το «περιβάλλον» του για να εξυπηρετήσει προσωπικές φιλοδοξίες».