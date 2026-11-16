Τι λέει ιστορία: Όλα τα γκρουπ δυναμικότητας και οι προκρίσεις της Ελλάδας (stats)

Πόσες φορές έχει τοποθετηθεί η Ελλάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι υπερβάσεις και τα στραπάτσα.

Η περιπέτεια του Nations League για την εθνική μας ομάδα ανδρών μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όλοι ευχόμαστε να έχει και συνέχεια και να προκριθούμε τελικά στα προημιτελικά, όμως οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει ήδη να βλέπουν την επόμενη ημέρα. Η οποία ξημερώνει εξαιρετικά ευοίωνα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η Ελλάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτομάτως πήραμε την πρόκριση; Η ιστορία δείχνει μεν πως όταν ο δρόμος γίνεται πιο εύκολος, εξασφαλίζουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά η πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις, όσες έχουμε καταφέρει ως τώρα, δεν είναι αποτέλεσμα γκρουπ, αλλά εμφανίσεων.

Στον πίνακα που συνοδεύει το κείμενο έχουμε καταγράψει όλες τις προσπάθειες πρόκρισης της Ελλάδας από προκριματικό όμιλο σε Euro ή Μουντιάλ, αρχής γενομένης από τα προκριματικά του Μουντιάλ του 1962, όταν η ΟΥΕΦΑ άρχισε να εφαρμόζει το σύστημα του χωρισμού των ομάδων σε γκρουπ δυναμικότητας. Και για το Euro ξεκινάμε από τα προκριματικά του 1968, την πρώτη διοργάνωση δηλαδή που οι ομάδες χωρίστηκαν σε ομίλους και όχι σε νοκ-άουτ αγώνες.

Η διοργάνωση του 2028 είναι συνολικά η 5η που η Ελλάδα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και τοποθετείται επικεφαλής ενός προκριματικού ομίλου. Στις άλλες τέσσερις φορές μόνο μία κατάφερε να επιβεβαιώσει αυτή την θέση. Στα προκριματικά του Euro 2008, που κατακτήσαμε την 1η θέση στον όμιλο και περάσαμε απευθείας. Άλλες δόυ φορές (Μουντιάλ 2010 και 2014) η Ελλάδα ήταν επίσης επικεφαλής ομίλου, όμως δεν κατάφερε να υπεραπιστεί τη θέση της και τερμάτισε 2η. Πήρε, όμως, την πρόκριση στα τελικά μέσω των μπαράζ.

Το 2016, βέβαια, ήλθε ένα άνευ προηγουμένου τράκο. Η Ελλάδα που έχασε στα πέναλτι την παρουσία της στους «8» του προηγούμενου Μουντιάλ ήταν επικεφαλής ομίλου, μάλιστα με την καλύτερη δυνατή βαθμολογία που είχε ποτέ, 7η ανάμεσα στις 53 ομάδες που συμμετείχαν τότε στα προκριματικά του Euro. Κι όμως, όχι μόνο κατάφερε να χάσει την πρόκριση, αλλά τερμάτισε και στην τελευταία θέση, πίσω από τα Νησιά Φερόε.

Το νόμισμα, βέβαια, έχει δύο όψεις και η εθνική έχει καταγράψει και υπερβάσεις. Στην πρώτη μεγάλη πρόκρισή μας σε μεγάλη διοργάνωση, στο Euro 1980, είχαμε ξεκινήσει από το 3ο γκρουπ δυναμικότητας, πίσω από Σοβιετική Ένωση και Ουγγαρία. Το 1994 ήμασταν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, «ανεβήκαμε» μια θέση λόγω του αποκλεισμού της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και πάλι τερματίσαμε πρώτοι. Στην δε επική πορεία του 2004 η Ελλάδα ήταν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας του ομίλου της, πίσω από Ισπανία και Ουκρανία.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι, τουλάχιστον για τη δική μας ομάδα, δεν έχει τόση σημασία σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας τοποθετείται, όσο το πώς εμφανίζεται στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Η Ελλάδα το’ χει κερδίσει αυτό διαχρονικά, ότι μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση ακόμα και τις ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις της ηπείρου, αλλά μπορεί να δυσκολευτεί ακόμα και με πολύ υποδεέστερους ποιοτικά αντιπάλους.