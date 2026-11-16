«Όχι» από Γκουαρντιόλα στην Εθνική των ΗΠΑ

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Οι Αμερικανοί συνεχίζουν το ψάξιμο για τον διάδοχο του Μαουρίτσιο Πετσετίνο.

Ο Μαουρίτσιο Πετσετίνο ανέλαβε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην Αμερική ψάχνουν τον διάδοχο του στον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Athletic», πρώτος υποψήφιος ήταν ο Πεπ Γκουρντιόλα ο οποίος είναι ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από τη Μάντσεστερ Σίτι, το περασμένο καλοκαίρι.

Ωστόσο, ο Καταλανός τεχνικός, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, απάντησε αρνητικά στη σχετική πρόταση, καθώς έχει αποφασίσει να παραμείνει ένα χρόνο μακριά από τα γήπεδα για να ξεκουραστεί.

Για τους ανθρώπους της Εθνικής των ΗΠΑ ο Γκουαρντιόλα έμοιαζε με ιδανική επιλογή μετά τις πολυάριθμες επιτυχίες του στην Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα, την Μπάγερν Μονάχου και την Μάντσεστερ Σίτι.