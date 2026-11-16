ΑΕΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Γαλατάσαραϊ - Προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας

Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Γαλατάσαραϊ στις 8/12 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την προτεραιότητα να δίνεται στους κατόχους διαρκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: