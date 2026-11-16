Ίντερ: Ο Κίβου προπονητής της χρονιάς στην Serie A

Ο τεχνικός της ιταλικής ομάδας κέρδισε στην ψηφοφορία των προπονητών της α' κατηγορίας τους Φάμπρεγκας και Γκασπερίνι.

Τον Ιούνιο του 2025 ο Κρίστιαν Κίβου ανέλαβε προπονητής στην Ίντερ και στο φινάλε της συγκεκριμένης περιόδου κατέκτησε το νταμπλ στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο της Ιταλικής ομάδας.

Ο Ρουμάνος μάλιστα, έγραψε ιστορία αφού έγινε ο πρώτος στη σύγχρονη ιστορία της που πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής της.

Η ώρα της επιβράβευσης ήρθε για τον Κίβου που κέρδισε το Panchina d’Oro για το 2026, το βραβείο δηλαδή για τον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς στην Serie για τη χρονιά που ολοκληρώνεται, σε ψηφοφορία από τους συναδέλφους του.

«Είναι πάντα ξεχωριστό να λαμβάνω ένα τέτοιο βραβείο. Ευχαριστώ τον σύλλογο και τους παίκτες, που πάντα μετατρέπουν τις ιδέες των προπονητών σε αποτελέσματα. Ευχαριστώ επίσης την οικογένειά μου, που είναι πάντα εκεί για μένα στις νίκες μου αλλά κυρίως στις ήττες μου» τόνισε ο Κίβου που πήρε 16 ψήφους από τις 43 συνολικά, τερματίζοντας μπροστά από τον Σεσκ Φάμπρεγας της Κόμο (12) και τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι της Ρόμα (9).