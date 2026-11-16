Εκλογές FIFA: Βρέθηκε ο υποψήφιος που τα βάλει με τον Τζιάνι Ινφαντίνο

Μετά την άρνηση του Αρσέν Βενγκέρ να θέσει υποψηφιότητα, η UEFA φαίνεται πως καταλήγει στον πρόεδρο της γαλλικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

Στη λύση του προέδρου της γαλλικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό φαίνεται πως καταλήγει η UEFA σχετικά με τον υποψήφιο που θα αναμετρηθεί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA στις εκλογές της 18ης Μαρτίου.

Μετά την υπαναχώρηση του Αρσέν Βενγκέρ, διάφορα ονόματα παλιών παικτών όπως αυτά των Λουίς Φίγκο, Μικαέλ Σιλβέστρ, Ντιντιέ Ντρογκμπά κυκλοφόρησαν ως πιθανές υποψηφιότητες, όμως αυτός που φαίνεται ότι θα πάρει το χρίσμα είναι ο Φιλίπ Ντιαλό.

Η έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA που έχει ξεκινήσει από το πρωί της Δευτέρας έχει ως σκοπό την οριστική απόφαση για τον εκλεκτό της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, με τον Ντιαλό να είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί.

Κι αυτό γιατί εκτιμάται ότι μπορεί να αποσπάσει τις ψήφους από αρκετές αφρικανικές, αλλά και γαλλόφωνες ομοσπονδίες που αυτή τη στιγμή πρόσκεινται στον Τζιάνι Ινφαντίνο, αλλά και γιατί είναι ένας παράγοντας που με την διαδρομή του μπορεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στον νυν πρόεδρο της UEFA.

Στο τραπέζι έχουν πέσει κι άλλα ονόματα όπως αυτά των προέδρων της ουγγρικής και της νορβηγικής ομοσπονδίας (Σάντορ Τσάνι και Λιζ Κλάβενες αντίστοιχα), που όμως αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες.