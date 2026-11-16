Παναθηναϊκός: Προχωρούν τα έργα στο ΟΑΚΑ - Με νέα μορφή ο χλοοτάπητας ενόψει ΟΦΗ

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Μία σημαντική αλλαγή ολοκληρώθηκε στο ΟΑΚΑ, με τον αγωνιστικό χώρο να αποκτά πλέον υβριδική μορφή, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (16/11) ένας σημαντικός κύκλος εργασιών στο Ολυμπιακό Στάδιο, με βασικότερο έργο τη μετατροπή του χλοοτάπητα από φυσικό σε υβριδικό. Η νέα επιφάνεια θα αποτελείται από φυσικό και συνθετικό χλοοτάπητα, σε αναλογία 95%-5%, αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να προσφέρει καλύτερη σταθερότητα και διαφορετική αίσθηση στους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια των αγώνων, βελτιώνοντας τις συνθήκες διεξαγωγής των αναμετρήσεων στο γήπεδο.

Μάλιστα, οι φίλοι του «Τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τη νέα μορφή του αγωνιστικού χώρου την προσεχή Κυριακή (22/11), όταν ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.

Έτσι, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, έχοντας πλέον στη διάθεσή της έναν ανανεωμένο αγωνιστικό χώρο στο ΟΑΚΑ.