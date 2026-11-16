Το «τρένο» της Νίκης Βόλου με οδηγό τον Αλέκο Βοσνιάδη δεν σταμάτησε ούτε σήμερα (16/11), με τους Θεσσαλούς να επικρατούν 2-1 του Πύργου στη Μαγνησία.

Με τους τρεις βαθμούς της νίκης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για την 11η αγωνιστική η Νίκη Βόλου, ξεπερνώντας το εμπόδιο του ΠΑΣ Πύργος με 2-1. Οι Θεσσαλοί κατάφεραν να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι έφεραν προσωρινά το παιχνίδι στα ίσια στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη μπήκε με στόχο να επιβάλει τον ρυθμό της και κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 32ο λεπτό. Ο Πασαλίδης ήταν εκείνος που έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το 1-0, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΣ Πύργος αναζήτησε την αντίδραση και κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος. Στο 69' ο Λάζαρης βρήκε δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Ωστόσο, η απάντηση των γηπεδούχων δεν άργησε να έρθει. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 72', ο Πλέγας σκόραρε για τη Νίκη Βόλου, επαναφέροντας την ομάδα του σε θέση οδηγού και γράφοντας το 2-1, που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτή τη νίκη, οι Βολιώτες έφτασαν τους 20 βαθμούς και ανέβηκαν στην τρίτη θέση, όπου ισοβαθμούν με την ΑΕΛ και τον Πανιώνιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Athens Kallithea με 21 βαθμούς, ενώ στην κορυφή παραμένει η Μαρκό με 29, έχοντας πάντως δώσει ένα παιχνίδι περισσότερο από ορισμένους ανταγωνιστές της.

Οι συνθέσεις:

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (3' λ.τ. Αρίας), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ (85' Σιούτας), Σαλαμούρας, Πλέγας, Λίγδας (46' Μακρυγιάννης), Πολέττο (66' Μαχαίρας), Μάντζης, Τζίμας.

ΠΑΣ Πύργος (Δημήτρης Σπανός): Τσεκούρας, Κάρδαρης, Δημητρίου (82' Χαντί), Ευαγγέλου, Σαραμαντάς, Τζορνομάζ (87' Ναλιτζής), Μούσια, Λάζαρης (81' Κόκκορης), Μανσούρ (82' Μάνος), Μαυριάς, Δούμτσιος.