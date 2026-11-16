Βινίσιους: «Προπονήθηκα λιγότερο, είμαι άνθρωπος και κάνω λάθη»

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Σε αυτοκριτική προχώρησε ο Βινίσιους Τζούνιορ, παραδεχόμενος ότι η απογοήτευση από το Μουντιάλ και οι συζητήσεις για το συμβόλαιό του επηρέασαν την προετοιμασία και την αγωνιστική του εικόνα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που δεν έχει παρουσιάσει τον καλύτερό του εαυτό στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την εθνική Βραζιλίας.

Ο 26χρονος επιθετικός παραδέχθηκε ότι ο πρόωρος αποκλεισμός της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 τον επηρέασε ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ξεκούραση και την οικογένειά του.

«Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ μάς επηρέασε πολύ. Αποφάσισα να απολαύσω τις διακοπές μου, να ξεκουραστώ και να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου. Τελικά προπονήθηκα λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο ενδιαφέρον άλλων συλλόγων, παραδεχόμενος ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις επηρέασαν τη συγκέντρωσή του.

«Είμαι άνθρωπος, κάνω συχνά λάθη, αλλά προσπαθώ πάντα να βελτιώνομαι. Είμαι 26 ετών και πρέπει να απολαμβάνω λίγο και τη ζωή μου», τόνισε.

Ο Βραζιλιάνος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη σεζόν είχε σημειώσει μόλις πέντε γκολ μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά ολοκλήρωσε τη χρονιά με περισσότερα από 20.

«Στις πιο καθοριστικές στιγμές της σεζόν είμαι πάντα εκεί», κατέληξε.