Socca Premier League: Η 4η αγωνιστική με επικό top 5 (vid)

Η τέταρτη αγωνιστική της Premier League επιβεβαίωσε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο, με ανατροπές, buzzer beaters, εντυπωσιακά γκολ και μάχες που κράτησαν την αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό! Τα καλύτερα 5 γκολ της αγωνιστικής κόβουν την ανάσα:

Πριν από τη σέντρα, η νεοφώτιστη Irmaos βρισκόταν μόνη στην κορυφή, όμως η Famagusta της έβαλε φρένο, επικρατώντας με 3-2 χάρη σε γκολ στο τελευταίο λεπτό. H περσινή δευτεραθλήτρια Magufana μπορεί να δυσκολεύτηκε, όμως στο τέλος βρήκε τον τρόπο να πάρει το πολύτιμο τρίποντο απέναντι στην Kaiei, υποχρεώνοντας την αντίπαλό της στη δεύτερη ήττα της σεζόν.

Tρεις ομάδες μοιράζονται την πρώτη θέση με 10 βαθμούς και παραμένουν αήττητες. Cometas, ΠΑΣ Νάξου και San Antonio συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία, με τους δύο πρώτους να ξεπερνούν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα εμπόδια των Los Magos και Bandoleros αντίστοιχα. Από την άλλη, η San Antonio πήρε τη νίκη στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι της αγωνιστικής, επικρατώντας με 5-3 της Klika x Favelas.

Η αυλαία άνοιξε με ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, καθώς η Smixiside πήρε το τρίποντο απέναντι στον Αλκοολικό Αστέρα με γκολ στο φινάλε. Ωστόσο, το παιχνίδι που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν αναμφίβολα το Apache – Galatsicos. Οι Galatsicos πήγαν στο ημίχρονο με το εντυπωσιακό 6-2, όμως οι πολύπειροι Apache δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με μια απίστευτη αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, έφτασαν στην ανατροπή και επικράτησαν με 8-7, σε ένα ματς που δύσκολα θα ξεχαστεί!

Στο Las Pulgas – Brodios, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει το πάνω χέρι, με το τελικό 5-5 να μοιράζει από έναν βαθμό. Το παιχνίδι, πάντως, είχε και τη δική του στιγμή μαγείας, καθώς ο Τάσος Νίκας των Las Pulgas πέτυχε με ψαλιδάκι στο 39ο λεπτό ένα γκολ που μέχρι στιγμής διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς!

Σημαντική βαθμολογική ανάσα πήρε η Kaiei SKG απέναντι στη Vallys, με τη νίκη να την ανεβάζει στη βαθμολογία και να την απομακρύνει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παράλληλα, Zigolo και W Rizz ξεπέρασαν με άνεση τα εμπόδια των DLC και Betis SKG, με την πρώτη να πανηγυρίζει τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή διοργάνωση και τη δεύτερη να βρίσκεται πλέον μόλις έναν βαθμό πίσω από την κορυφή.