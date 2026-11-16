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GBL: Αλλαγή ώρας σε παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

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Σε διαφορετικές ώρες από τις αρχικά προγραμματισμένες θα διεξαχθούν οι αγώνες του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μύκονο και του ΠΑΟΚ στο Μαρούσι, όπως και αυτή του Ηρακλή με φιλοξενούμενο τον Κολοσσό.

Αναλυτικά: 

ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (9η Αγωνιστική), Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14:00, αντί για 15:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC.

ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Ιβανώφειο: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΑΟΚ (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. Αμαρουσίου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος του ΣΚΑΪ, και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ομάδων».

 

GBL: Αλλαγή ώρας σε παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ