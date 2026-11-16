GBL: Αλλαγή ώρας σε παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Σε διαφορετικές ώρες από τις αρχικά προγραμματισμένες θα διεξαχθούν οι αγώνες του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μύκονο και του ΠΑΟΚ στο Μαρούσι, όπως και αυτή του Ηρακλή με φιλοξενούμενο τον Κολοσσό.

Αναλυτικά:

ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (9η Αγωνιστική), Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14:00, αντί για 15:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC.



ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Ιβανώφειο: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ.



ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΑΟΚ (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. Αμαρουσίου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος του ΣΚΑΪ, και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ομάδων».