Ο Γκάρεθ Μπέιλ μπαίνει γερά για να αγοράσει τη Σεβίλλη!

Ο Ουαλλός άσος, μαζί με ένα αραβικό fund είναι έτοιμοι να προσφέρουν 500 εκατομμύρια ευρώ για το 85% των μετοχών της ομάδας της Ανδαλουσίας.

Μετά τον Σέρχιο Ράμος, ένας ακόμα πρώην σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Σεβίλλης.

Σύμφωνα με την El Confidencial, ο Γκάρεθ Μπέιλ ηγείται ως σύμβουλος ενός αραβικού επιχειρηματικού fund που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το 85% των μετοχών της ομάδας της Ανδαλουσίας προσφέροντας ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόθεση αγοράς έχει το πράσινο φως από την Goldman Sachs, ενώ από την πλευρά των νυν μετόχων εκφράζεται η επιθυμία το deal να κλείσει πριν το τέλος του 2026, ώστε η αλλαγή σελίδας στην Σεβίλλη να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.