FIFA: Το όνομα του Λουίς Φίγκο στο προσκήνιο για την προεδρία απέναντι στον Ινφαντίνο

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Ο Λουίς Φίγκο εμφανίζεται ως πιθανός αντίπαλος του Τζιάνι Ινφαντίνο στις επερχόμενες εκλογές της FIFA, με αξιωματούχους της UEFA να εξετάζουν το ενδεχόμενο στήριξης της υποψηφιότητάς του.

Έντονες διεργασίες φέρονται να βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει των εκλογών για την προεδρία της FIFA, με το όνομα του Λουίς Φίγκο να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Foot Mercato, ορισμένοι αξιωματούχοι της UEFA υποστηρίζουν εσωτερικά την προοπτική να διεκδικήσει ο Πορτογάλος την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ομοφωνία.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης είχε επιχειρήσει να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA και το 2015, προτού αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Παράλληλα, μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνο του Σάντορ Τσάνι, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουγγαρίας, ενώ ο Αρσέν Βενγκέρ φέρεται να έχει αποσυρθεί από τη σχετική διαδικασία.

Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις UEFA και FIFA, με τις δύο συνομοσπονδίες να εμφανίζουν διαφωνίες σε σημαντικά ζητήματα της διεθνούς ποδοσφαιρικής διοίκησης.

Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων αναφέρεται ότι ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ημέρες καθοριστικές.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας από τον Φίγκο.