Αργεντινή: Πέθανε 16χρονος ποδοσφαιριστής μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

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Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Αργεντινής μετά τον θάνατο του 16χρονου Άμπελ Νούνιες, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός του Άμπελ Νούνιες, νεαρού ποδοσφαιριστή της FC Ezeiza στην Αργεντινή, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Κυριακή (15/11), έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», ο 16χρονος δέχθηκε δυνατό χτύπημα από την μπάλα κατά τη διάρκεια αγώνα και έχασε τις αισθήσεις του.

Στον ποδοσφαιριστή παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η FC Ezeiza, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Promocional Amateur της Αργεντινής, ανακοίνωσε τον θάνατό του με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Είναι η πιο δύσκολη είδηση που καλούμαστε να ανακοινώσουμε ως σύλλογος. Με βαθύ πόνο και απέραντη θλίψη αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό», ανέφερε η ομάδα του.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους φίλους και στους συμπαίκτες του, τονίζοντας ότι ο Άμπελ θα αποτελεί για πάντα μέλος της οικογένειας της FC Ezeiza.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Αργεντινής.