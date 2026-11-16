Διπλό πρόβλημα στη Φενέρ: Θέμα στον μηνίσκο ο Μέλι, εξετάσεις στο δάχτυλο ο Κι!

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Διπλός «πονοκέφαλος» στη Φενέρμπαχτσε, με τον Νίκολο Μέλι να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηνίσκο και τον Μπράξτον Κι στο δάχτυλο του χεριού!

Δύο σοβαρά θέματα έχει να αντιμετωπίσει ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους -και ενόψει της «διαβολοβδομάδας στην Euroleague- με τους Μέλι και Κι να έχον προβλήματα τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός άσος έχει θέμα στον μηνίσκο και ταξιδεύει για την πατρίδα του, όπου το πιθανότερο είναι μάλιστα να υποβληθεί σε επέμβαση, άρα να μείνει εκτός για αρκετό χρονικό διάστημα.

Ενώ ο Κι χτύπησε στο παιχνίδι του τουρκικού πρωταθλήματος κόντρα στην Εφές, έγιναν ράμματα στον Αμερικανό άσο, αλλά υπάρχουν φόβοι για πιθανό κάταγμα κι αναμένονται οι εξετάσεις που θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.

Υπενθυμίζουμε πως η Φενέρμπαχτσε στη «διαβολοβδομάδα» θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Βιλερμπάν (17/11, 20:00) και την Αρμάνι στην Ιταλία (19/11, 21:30).