Ηρθε ως «παίκτης Μπαρτζώκα», έφυγε σε 24 μέρες χωρίς να βάλει καλάθι: Τι έκανε ο Κόντσαρ στην Ελλάδα

Ο Κόντσαρ θα μείνει… για πάντα ως ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που ήρθε κι έφυγε χωρίς να βάλει πόντο! Ηρθε με περγαμηνές «παίκτη Μπαρτζώκα», έφυγε για άγνωστους λόγους μέσα σε 24 μέρες.

Πέρασε και δεν ακούμπησε η αλλιώς Τζον Κόντσαρ. Ο Ολυμπιακός αναζητούσε παίκτη που να αγωνίζεται στο «3» και στις 22 Οκτωβρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού άσου, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα με περγαμηνές «παίκτης Μπαρτζώκα».

Μάλιστα με το που πάτησε το πόδι του στην Ελ. Βενιζέλος, ο Κόντσαρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την απόφαση που πήρε, λέγοντας. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτή την ευκαιρία. Πρώτη φορά για εμένα στην Ελλάδα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έτοιμος για αυτό».

Το ντεμπούτου του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα το έκανε στην αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και σε 20 λεπτά συμμετοχής είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες και 1 λάθος, ωστόσο ήταν άστοχος (0/4 τρίποντα).

Μετά το πρώτο επίσημο ματς με τον Ολυμπιακό, ο ίδιος είπε πως απολαμβάνει αυτό το είδους του παιχνιδιού και πως έπρεπε να είναι πιο καλός στο επιθετικό κομμάτι.

«Ήταν ωραία ατμόσφαιρα. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη για τον κόσμο μας. Έπρεπε να παίξω καλύτερα στην επίθεση, έπρεπε να βάλω κάποια σουτ για την ομάδα μας. Κάθε κατοχή μετράει εδώ, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε φάση. Απολαμβάνω αυτού του είδους το παιχνίδι.

Πρέπει να είμαι καλύτερος στην επίθεση και να δίνω πράγματα στην ομάδα. Είναι εξαιρετικός ο Βεζένκοφ το έδειξε και στο τέλος. Έπρεπε να έχουμε καλύτερη άμυνα για να πάρουμε τη νίκη. Όλοι μου είπαν πως κάθε φάση μετράει, να φέρνω ενέργεια στην ομάδα».

Ο Κόντσαρ αγωνίστηκε για μια ακόμα φορά με τα κόκκινα χρώματα - και τελευταία - κόντρα στην Ντουμπάι. Ο Αμερικανός άσος σε 14' δεν κατάφερε να σημειώσει καλάθι έχοντας 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 φάουλ.

Ο ίδιος μετά από λίγα 24ώρο εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο, με τον ίδιο να επικαλείται λόγους προσαρμογής στην ζώη αλλά και στον τρόπο παιχνιδιού του Γιώργου Μπαρτζώκα.