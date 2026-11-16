Φίγκο: Άγρια κόντρα με Ισπανό πολιτικό – «Δεν ξεπουλιόμαστε όλοι»! (pic)

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Μια δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Λουίς Φίγκο και τον Καταλανό πολιτικό Γκαμπριέλ Ρουφιάν έφερε ξανά στην επιφάνεια τη μεταγραφή που συγκλόνισε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το 2000, όταν ο Πορτογάλος άφησε την Μπαρτσελόνα για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Περισσότερα από 26 χρόνια έχουν περάσει από τη μετακίνηση του Λουίς Φίγκο στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, στην Ισπανία υπάρχουν ιστορίες που δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Αυτή τη φορά, αφορμή για να ανοίξει ξανά ένας από τους πιο πολυσυζητημένους φακέλους του ισπανικού ποδοσφαίρου αποτέλεσε μια δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πορτογάλο παλαίμαχο και τον Καταλανό πολιτικό Γκαμπριέλ Ρουφιάν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρουφιάν σχολίασε ειρωνικά το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Φίγκο τη θέση του υπουργού Αθλητισμού της Ισπανίας.

Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, προχωρώντας σε ανάρτηση στο X, με την οποία άσκησε πολιτική κριτική στον Ρουφιάν. Η συγκεκριμένη δημοσίευση φέρεται να διαγράφηκε στη συνέχεια.

Η απάντηση του Καταλανού πολιτικού, όμως, ήταν εκείνη που έδωσε στην αντιπαράθεση καθαρά ποδοσφαιρική διάσταση.

Ο Ρουφιάν δημοσίευσε ένα παλιό ισπανικό πρωτοσέλιδο με τον χαρακτηρισμό «Figo pesetero», παραπέμποντας ευθέως στην πολυσυζητημένη μεταγραφή του 2000, συνοδεύοντάς το με μια αιχμηρή φράση:

«Δεν ξεπουλιόμαστε όλοι».

Ήταν μια ξεκάθαρη αναφορά στην απόφαση του Φίγκο να εγκαταλείψει την Μπαρτσελόνα για τη μεγαλύτερη αντίπαλό της, σε μια μεταγραφή που προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και σημάδεψε την ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Μια πολιτική διαφωνία ήταν αρκετή για να ξυπνήσει μνήμες από το παρελθόν και να αποδείξει πως, ακόμη και ύστερα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, η μεταγραφή του Φίγκο εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτή πληγή για πολλούς φίλους της Μπαρτσελόνα.