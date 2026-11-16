Μίλαν: Επιστρατεύει τον Κακά για τον Έντρικ – Το σχέδιο των 80 εκατ. ευρώ

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Η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Έντρικ για τον Ιανουάριο, με τον Κακά να φέρεται να συμμετέχει στην προσπάθεια προσέγγισης του 20χρονου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η περίπτωση του Έντρικ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα της Μίλαν, η οποία αναζητά ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο 20χρονος Βραζιλιάνος επιθυμεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής, με τους Ιταλούς να εξετάζουν τις προϋποθέσεις για την απόκτησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να διαδραματίζει ο Κακά. Ο παλαίμαχος άσος της Μίλαν, που έχει φορέσει και τη φανέλα της Ρεάλ, εμφανίζεται να συμμετέχει στις προσπάθειες προσέγγισης του συμπατριώτη του.

Μάλιστα, δημοσιεύματα στην Ιταλία αναφέρουν ότι το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Κακά με τον ιδιοκτήτη της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε.

Το μεταγραφικό σχέδιο προβλέπει πιθανό δανεισμό με οψιόν αγοράς ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Ρεάλ θα μπορούσε να διατηρήσει δικαίωμα επαναγοράς έναντι 80 εκατομμυρίων.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η σχέση του Καρντινάλε με τη Roc Nation, την εταιρεία που εκπροσωπεί τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή.

Η Μίλαν, πάντως, δεν είναι η μοναδική ενδιαφερόμενη, καθώς η Ρόμα παρακολουθεί επίσης την περίπτωσή του.

Παράλληλα, οι «ροσονέρι» εξετάζουν και τον Νικολό Τρεσόλντι της Μπριζ ως εναλλακτική λύση.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του Έντρικ.