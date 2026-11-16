Αστέρας Τρίπολης: Ο Γραμμένος σκοράρει και περιμένει την ευκαιρία του

Ο Δημήτρης Γραμμένος συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με τον Αστέρα Β', την ώρα που η πρώτη ομάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Ο 23χρονος Κερκυραίος επιθετικός έχει πετύχει 30 γκολ από την περίοδο 2024-25 και περιμένει την ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητές του στη Super League

Η επιβλητική νίκη του Αστέρα Β' με 4-0 επί του ΠΑΟΚ Β' είχε την υπογραφή του Δημήτρη Γραμμένου. Ο Κερκυραίος επιθετικός σημείωσε δύο γκολ, φτάνοντας τα πέντε σε έντεκα συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 και συνεχίζοντας την παραγωγική πορεία των τελευταίων ετών.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα, έχοντας ήδη περάσει από διαφορετικά πρωταθλήματα και αγωνιστικές συνθήκες.

Η σεζόν 2024-25 αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του. Με τη φανέλα της Αναγέννησης Δερύνειας στην Κύπρο πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά, σημειώνοντας 17 γκολ σε 28 συμμετοχές και κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ της Β' Κατηγορίας.

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, συνεχίζοντας την παραγωγική του πορεία και στη Super League 2. Στην πρώτη του χρονιά με τους Αρκάδες σημείωσε οκτώ γκολ σε 21 συμμετοχές, ολοκληρώνοντας τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ της δεύτερης ομάδας.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς πήρε τις πρώτες του ευκαιρίες με την πρώτη ομάδα, καταγράφοντας δύο συμμετοχές στη Super League. Παράλληλα, το περασμένο καλοκαίρι ακολούθησε την προετοιμασία των Αρκάδων στην Ολλανδία, έχοντας την ευκαιρία να δουλέψει με το βασικό ρόστερ και να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα.

Ο Γραμμένος συνεχίζει και φέτος τις καλές εμφανίσεις με τον Αστέρα Β', μετρώντας πέντε γκολ σε έντεκα συμμετοχές. Συνολικά, ο 23χρονος επιθετικός έχει σημειώσει 30 γκολ στις τελευταίες τρεις σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του ικανότητα.

Η παραγωγικότητά του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνδυαστεί με την εικόνα της πρώτης ομάδας του Αστέρα, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην επίθεση. Οι Αρκάδες έχουν σημειώσει μόλις εννέα γκολ στις πρώτες δέκα αγωνιστικές της Super League, με την έλλειψη αποτελεσματικότητας να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα της φετινής τους πορείας.

Ο Μακέντα έχει πετύχει τρία από αυτά τα γκολ, ενώ ο Ρικαρντίνιο δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει δίχτυα. Πρόκειται για αριθμούς που αναδεικνύουν την ανάγκη μεγαλύτερης επιθετικής συνεισφοράς και περισσότερων επιλογών για τον Γκονσάλο Φέιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η περίπτωση του Γραμμένου παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πρόκειται για έναν επιθετικό που γνωρίζει ήδη το περιβάλλον του συλλόγου, έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να σκοράρει με συνέπεια στη δεύτερη κατηγορία.

Φυσικά, οι απαιτήσεις της Super League είναι διαφορετικές, όμως η μέχρι τώρα πορεία του δείχνει έναν ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει το δικαίωμα να διεκδικεί περισσότερες ευκαιρίες.

Ο Γραμμένος συνεχίζει να δίνει τις απαντήσεις του μέσα στο γήπεδο. Το αν αυτές θα είναι αρκετές για να του ανοίξουν ξανά την πόρτα της πρώτης ομάδας είναι πλέον μια απόφαση που βρίσκεται στα χέρια του Γκονσάλο Φέιο.