Σ.Φ ΠΑΟΚ Πάφου: «Ο σεβασμός είναι θέμα ανθρωπιάς, όχι ομάδας, ντροπή που βανδαλίστηκε το μνημείο του Νάσου»

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Ο Σ.Φ ΠΑΟΚ Πάφου πήρε θέση για τον βανδαλισμό που υπέστη το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου, κάνοντας λόγο για μία ενέργεια ντροπής και ασέβειας στον αδικοχαμένο φίλο του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΟΚ ΠΑΦΟΥ ΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πάφος «ΝΑΣΟΣ» καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τον βανδαλισμό του μνημείου του αδικοχαμένου αδελφού μας, Νάσου Κωνσταντίνου.

Κάποια πράγματα ξεπερνούν τα όρια της οπαδικής αντιπαράθεσης. Η μνήμη ενός νέου ανθρώπου που έφυγε τόσο άδικα δεν είναι χώρος για βανδαλισμούς, ασέβεια και μικρότητες.

Ο Νάσος δεν είναι απλώς ένα όνομα σε ένα μνημείο. Είναι ένας άνθρωπος, ένας αδελφός, μια ζωή που χάθηκε άδικα και μια πληγή που παραμένει ανοιχτή.

Ο σεβασμός στους νεκρούς δεν είναι θέμα ομάδας. Είναι θέμα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας.

Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Νάσου. Δεν ξεχνάμε και δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η μνήμη του.

ΝΑΣΟ ΖΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΟΚΤΣΗΣ!

ΣΦ.ΠΑΟΚ ΠΑΦΟΣ «ΝΑΣΟΣ»

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