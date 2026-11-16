Σ.Φ ΠΑΟΚ Πάφου: «Ο σεβασμός είναι θέμα ανθρωπιάς, όχι ομάδας, ντροπή που βανδαλίστηκε το μνημείο του Νάσου»

Όπως αναφέρει:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΟΚ ΠΑΦΟΥ ΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πάφος «ΝΑΣΟΣ» καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τον βανδαλισμό του μνημείου του αδικοχαμένου αδελφού μας, Νάσου Κωνσταντίνου.
Κάποια πράγματα ξεπερνούν τα όρια της οπαδικής αντιπαράθεσης. Η μνήμη ενός νέου ανθρώπου που έφυγε τόσο άδικα δεν είναι χώρος για βανδαλισμούς, ασέβεια και μικρότητες.
Ο Νάσος δεν είναι απλώς ένα όνομα σε ένα μνημείο. Είναι ένας άνθρωπος, ένας αδελφός, μια ζωή που χάθηκε άδικα και μια πληγή που παραμένει ανοιχτή.
Ο σεβασμός στους νεκρούς δεν είναι θέμα ομάδας. Είναι θέμα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας.
Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Νάσου. Δεν ξεχνάμε και δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η μνήμη του.
ΝΑΣΟ ΖΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΟΚΤΣΗΣ!
ΣΦ.ΠΑΟΚ ΠΑΦΟΣ «ΝΑΣΟΣ»
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