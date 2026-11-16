23 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι με την Μπαρτσελόνα – Ο 16χρονος με το Νο14 (vid)

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Στις 16 Νοεμβρίου 2003, ένας 16χρονος Αργεντινός έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την ανδρική ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ήταν ο Λιονέλ Μέσι, που έμελλε να γράψει μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σαν σήμερα, πριν από 23 χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι φορούσε για πρώτη φορά τη φανέλα της πρώτης ομάδας της Μπαρτσελόνα. Ήταν 16 Νοεμβρίου 2003, όταν οι Καταλανοί αντιμετώπισαν την Πόρτο σε φιλικό αγώνα για τα εγκαίνια του «Ντραγκάο», με τον 16χρονο Αργεντινό να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 2-0, όμως εκείνο το βράδυ έμεινε στην ιστορία για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Ο Φρανκ Ράικαρντ έδωσε την ευκαιρία στον Μέσι να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο, αντικαθιστώντας τον Φερνάντο Ναβάρο.

Ο νεαρός, που φορούσε τη φανέλα με το Νο14, ήταν τότε μόλις 16 ετών, τεσσάρων μηνών και 23 ημερών. Κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτή η πρώτη συμμετοχή θα αποτελούσε την αφετηρία μιας διαδρομής που θα άλλαζε την ιστορία του συλλόγου.

Ο Μέσι είχε γεννηθεί στις 24 Ιουνίου 1987 στο Ροσάριο της Αργεντινής. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στη Νιούελς Ολντ Μπόις, πριν μετακομίσει το 2000, σε ηλικία 13 ετών, στη Βαρκελώνη για να ενταχθεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα.

Η εξέλιξή του στη «Μασία» ήταν εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγα χρόνια πέρασε από τα τμήματα υποδομής στην πρώτη ομάδα, με το επίσημο ντεμπούτο του να πραγματοποιείται στις 16 Οκτωβρίου 2004, απέναντι στην Εσπανιόλ, σε ηλικία 17 ετών.

Το πρώτο του επίσημο γκολ ήρθε την 1η Μαΐου 2005, απέναντι στην Αλμπαθέτε, έπειτα από ασίστ του Ροναλντίνιο. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μία πορεία γεμάτη τίτλους και προσωπικά ρεκόρ.

Στα 17 χρόνια που ακολούθησαν, ο Μέσι κατέγραψε 778 επίσημες συμμετοχές και 672 γκολ με την Μπαρτσελόνα, κατακτώντας 35 τρόπαια, ανάμεσά τους τέσσερα Champions League και δέκα πρωταθλήματα Ισπανίας.

Το καλοκαίρι του 2021 αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα και συνέχισε στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Γαλλίας. Το 2023 μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι.

Παράλληλα, με την εθνική Αργεντινής κατέκτησε το Copa América το 2021 και το 2024, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ολοκληρώνοντας έναν από τους μεγαλύτερους στόχους της καριέρας του.

Οι οκτώ Χρυσές Μπάλες αποτελούν ακόμη μία ένδειξη της ξεχωριστής θέσης του στην ιστορία του αθλήματος.

Σήμερα, 23 χρόνια μετά, εκείνη η εμφάνιση ενός άγνωστου τότε 16χρονου με το Νο14 παραμένει μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της Μπαρτσελόνα.