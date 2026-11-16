Μπαρτζώκας ενόψει Μακάμπι: «Πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα μπροστά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι (17/11, 19:00) στάθηκε ότι πρέπει να κάνουν όλοι ένα βήμα μπροστά μετά την βαριά ήττα από τον Άρη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς και την ήττα από τον Άρη: «Η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά, δεν ανταποκριθήκαμε στη σκληράδα που έβγαλε ο Άρης, στον τρόπο που αμύνθηκε. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, παίξαμε πολύ πιο κάτω από το επίπεδό μας και δίκαια χάσαμε. Ξέρετε δεν υπάρχει πολύς χρόνος, δεν προλαβαίνουμε να δείξουμε την ανάλυση του χθεσινού ματς στα παιδιά γιατί πρέπει να δείξουμε βίντεο για τη Μακάμπι. Παιχνίδι κάθε δύο μέρες, απαιτητικό, όπως κάθε παιχνίδι Ευρωλίγκας. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, δεν υπάρχει εύκολο ματς στην Ευρωλίγκα, έχει σχέση με την προσέγγιση της ομάδας μας και την ποιότητα του αντιπάλου. Υπάρχει ένα δεδομένο που είναι τρεις παίκτες που απουσιάζουν από την περιφέρεια συν τον Μιλουτίνοβ που απουσιάζει από τη front line μας. Οπότε το βάρος και επιθετικό και αμυντικά και στα ριμπάουντ, πρέπει να κατανεμηθεί ανάλογα στους άλλους παίκτες που θα παίξουν. Πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Το παιχνίδι είναι απαιτητικό η νίκη είναι πολύ σημαντική σε αυτό το βαρύ πρόγραμμα που έχουμε και με τόσους τραυματίες, αυτό που είναι σημαντικό είναι να νικήσουμε όσο πιο πολλά παιχνίδια. Θέλουμε να παίξουμε καλύτερα από χθες, να παίξουμε πολύ περισσότερο ομαδικά, να προσέξουμε τις κατοχές μας να μη δώσουμε την μπάλα στους αντιπάλους, να εκτελέσουμε καλά και να'χουμε περισσότερη δημιουργία»

Για την παρουσία του Ολυμπιακού στην Κύπρο και την ενίσχυση που θα έχει αύριο από φιλάθλους του, ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε:

«Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε στην Κύπρο για φιλικά, έχουμε ιδιαίτερη σύνδεση, από ότι ακούω ότι θα ‘χει αρκετούς φιλάθλους μας αύριο οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω να παίξουμε και για αυτούς»