FIFA: Ο Φιλίπ Ντιαλό αποδέχθηκε την πρόταση και διεκδικεί την προεδρία από τον Ινφαντίνο

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Νέος αντίπαλος για τον Τζιάνι Ινφαντίνο στην κούρσα για την προεδρία της FIFA, με τον πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, να αποδέχεται την πρόταση να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στο παρασκήνιο της FIFA, καθώς ο Φιλίπ Ντιαλό ετοιμάζεται να διεκδικήσει την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας, απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF) δέχθηκε πρόσκληση από τις εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στο Συμβούλιο της FIFA, προκειμένου να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.

Ο Ντιαλό αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ η υποψηφιότητά του αναμένεται να επικυρωθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της γαλλικής ομοσπονδίας την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Ινφαντίνο, με τη γαλλική ομοσπονδία να έχει ήδη αποσύρει από τον Σεπτέμβριο τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της FIFA.

Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 18 Μαρτίου 2027, στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τον Ντιαλό να αποτελεί πλέον το πρόσωπο γύρω από το οποίο συγκεντρώνεται η ευρωπαϊκή προσπάθεια για αλλαγή στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.