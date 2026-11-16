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Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη Handball Premier πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας του Διομήδη Άργους με 31-24 στη Μίκρα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Ο Δικέφαλος συνέχισε την ανοδική του πορεία και με το νέο δίποντο ανέβηκε στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν νωθρά την αναμέτρηση, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν προβάδισμα με 2-7. Ωστόσο, από το 13ο λεπτό και έπειτα, το σύνολο του Μπάμπη Ανανιάδη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, βρήκε ρυθμό και με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 14-12.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο και το μομέντουμ της αναμέτρησης. Παρά την απουσία του Γιασίν κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι παίκτες του Δικεφάλου συνέχισαν με την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο πάθος, διατηρώντας το προβάδισμά τους.

Με τους Μπόσνιακ και Τεμελκόσκι να δίνουν σημαντικές επιθετικές λύσεις και να πετυχαίνουν καθοριστικά τέρματα, οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στην επικράτηση με 31-24, κατακτώντας ακόμη μία πολύτιμη νίκη.