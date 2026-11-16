Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων: Προσφυγή στην Κομισιόν κατά της UEFA για φερόμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

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Νέα αντιπαράθεση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων (UEC) να προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της UEFA και της EFC, καταγγέλλοντας παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων (UEC) κατέθεσε τη Δευτέρα (16/11) επίσημη καταγγελία στην Κομισιόν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της UEFA και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC) παραβιάζει τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αποκλειστική αναγνώριση της EFC ως εκπροσώπου των ευρωπαϊκών συλλόγων, γεγονός που, κατά την UEC, αφήνει εκατοντάδες μικρότερες ομάδες χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους.

Πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την κατανομή των εσόδων, τον προγραμματισμό των αγώνων και τη μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

«Σήμερα, μία ένωση κατέχει αυτή την εντολή για όλους τους συλλόγους της Ευρώπης, ενώ οι περισσότεροι σύλλογοι δεν έχουν ουσιαστική φωνή», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της UEC, Ντένις Γκούντασιτς, ζητώντας από την Κομισιόν να εξετάσει τη νομιμότητα της συμφωνίας.

Το μνημόνιο συνεργασίας έχει ισχύ έως το 2033, με την EFC να ορίζει 16 από τα 20 μέλη της Επιτροπής Διοργανώσεων Συλλόγων της UEFA, καθώς και δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η EFC αριθμεί περισσότερους από 900 συλλόγους-μέλη, ενώ η UEC εκπροσωπεί 138 ομάδες από 22 χώρες.

Η UEC δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο με την UEFA, ζητώντας ουσιαστικές και δεσμευτικές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο εκπροσώπησης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να εξετάσει την καταγγελία, σε μια υπόθεση που αγγίζει τον τρόπο λήψης αποφάσεων και την κατανομή της εξουσίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.