Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε δηλώσεις του τόνισε πως όταν ο Παναθηναϊκός AKTOR βρει χημεία, καμία ομάδα δεν θα μπορεί να τον σταματήσει.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR το καλοκαίρι προχώρησε σε αρκετές προσθήκες και φυσικά και σε αλλαγή προπονητή, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει. Οι «πράσινοι» παρουσιάζουν μερικές... παθογένειες στην αρχή της σεζόν και είναι ξεκάθαρο πως χρειάζονται χρόνο για να βρουν την κατάλληλη χημεία, όπως δήλωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

Μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ τόνισε πως όταν το «τριφύλλι» βρει χημεία και όλα τα... κομμάτια του παζλ βρουν την θέση τους στην ομάδα, τότε κανείς δεν θα μπορεί να σταματήσει τον Παναθηναϊκό.

«Προσπαθούμε να βρούμε χημεία. Όταν κάποιοι παίκτες ήταν εκτός, ήταν δύσκολο. Όλοι επέστρεψαν. Έχουμε τρομερή ομάδα, προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο εαυτό όλων. Είναι ταλαντούχα η ομάδα. Όταν βρούμε χημεία, δεν θα μπορεί να μας σταματήσει κανείς. Είμαστε σε αυτή την διαδικασία τώρα, το οποίο είναι θετικό. Είναι μαραθώνιος, πρέπει να έχεις υπομονή. Και όταν έχεις υπομονή, έρχονται τα αποτελέσματα» ανέφερε ο Φρανσίσκο.